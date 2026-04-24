Što se mijenja za strane radnike u Hrvatskoj? Dobivaju više prava, ali i više obaveza

Izmjene Zakona o strancima koje je Vlada uputila u saborsku proceduru donose niz promjena koje će izravno utjecati na desetke tisuća stranih radnika u Hrvatskoj. Riječ je o pokušaju da se istodobno olakša zapošljavanje u uvjetima nedostatka radne snage, ali i uvede više reda i zaštite na tržištu rada.

Jedna od ključnih novosti odnosi se na veću fleksibilnost zaposlenja. Strani radnici ubuduće će moći promijeniti poslodavca nakon šest mjeseci rada, bez potrebe za ishođenjem nove dozvole za boravak i rad. Time se nastoji smanjiti njihova ovisnost o jednom poslodavcu i spriječiti potencijalne zlouporabe.

Istodobno, produžuje se razdoblje dopuštene nezaposlenosti. Strani radnici moći će biti bez posla do tri mjeseca, odnosno do šest mjeseci ako u Hrvatskoj rade dulje od dvije godine. No, u slučaju odbijanja ponude posla posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gube pravo na dozvolu.

Uz prava dolaze i obaveze

S druge strane, uvode se i nove obveze. Kao uvjet za produljenje dozvole, strani radnici nakon godinu dana boravka morat će učiti i položiti ispit iz hrvatskog jezika. Ta mjera ima za cilj olakšati integraciju, ali bi za dio radnika mogla predstavljati dodatni izazov. Promjene zahvaćaju i način rada u određenim zanimanjima. Radnici zaposleni na deficitarnim poslovima više neće moći raditi izvan područja za koje je utvrđen manjak radne snage, čime se želi preciznije usmjeriti njihovo zapošljavanje tamo gdje su najpotrebniji.

Olakšice se uvode i za sezonske radnike. Dozvole će se izdavati na razdoblje do tri godine, uz mogućnost rada kod istog poslodavca do 90 dana ili do devet mjeseci godišnje, što bi trebalo smanjiti administrativno opterećenje i za radnike i za poslodavce. Administrativne promjene uključuju i prebacivanje dijela obveza s radnika na poslodavce. Tako će poslodavci ubuduće morati elektroničkim putem prijaviti prestanak radnog odnosa, dok će radnici i dalje imati obvezu obavijestiti Hrvatski zavod za zapošljavanje u roku od pet dana.

Uz to, postupci izdavanja dozvola trebali bi biti brži, s maksimalnim rokom rješavanja od 90 dana. Vlada ističe kako je cilj ovih izmjena postići ravnotežu između potreba tržišta rada i zaštite stranih radnika. Dok poslodavci dobivaju fleksibilniji sustav zapošljavanja, radnicima se otvara veća mobilnost i formalna zaštita, ali uz jasnije definirane obveze. U praksi, novi zakon mogao bi značiti stabilniji, ali i zahtjevniji okvir za strane radnike koji u sve većem broju dolaze raditi u Hrvatsku.

