Božinović najavio velike promjene za strane radnike: 'Ovo nije samo usklađivanje s EU'

Na 162. sjednici Vlade potpredsjednik i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović predstavio je nacrt izmjena Zakona o strancima, a ključni razlog za zahvat u zakon nije domaća politika, nego Bruxelles. Naime, Hrvatska se mora uskladiti s novim pravilima Europske unije jer već u lipnju na snagu stupa Pakt o migracijama i azilu, koji donosi nova pravila igre kad je riječ o ulasku, boravku i kontroli stranaca, stoji u priopćenju MUP-a.

"Ovim izmjenama i dopunama uvodi se obveza polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, produljuje se privremeni boravak u svrhu studiranja na razdoblje do tri godine, a sezonske dozvole izdavat će se s rokom važenja do tri godine. Tijekom tog vremena radnik može raditi do 90 dana godišnje bez odobrenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili do devet mjeseci uz odobrenje, čime se izbjegava njihovo izdavanje svake godine", pojasnio je ministar Božinović.

Uvode se i konkretne promjene za poslodavce gdje komunikacija prelazi u digitalan oblik pa će se sve rješavati preko sustava e-Građani, a radnicima se olakšava promjena zanimanja kod istog poslodavca, čak i kad prelaze iz deficitarnih u nedeficitarna zanimanja, ali uz obavezni test tržišta rada.

Sustav dubinskih provjera

No, Povećava se traženi omjer domaćih radnika kako bi HZZ dao zeleno svjetlo za zapošljavanje stranaca, a poslodavci će morati dokazivati stabilnije poslovanje, a priljev po transakcijskom računu poslodavca potrebno je dokazivati u posljednjih 12 mjeseci, umjesto dosadašnjih šest, uz uvjet da poslodavac ne smije imati blokiran račun duže od 30 dana.

"Kako bismo osigurali provedbu uredbi donesenih u okviru Pakta koji započinje s primjenom, uvodi se sustav dubinskih provjera državljana trećih zemalja na vanjskoj granici i postupak povratka na granici za osobe kojima je u postupku azila na vanjskoj granici donesena negativna odluka o zahtjevu te se propisuje nezavisni Mehanizam praćenja poštivanja temeljnih prava", istaknuo je ministar Božinović.

Dodao je kako se, radi potrebe usklađivanja s Direktivom o jedinstvenom postupku izdavanja dozvola za boravak i rad, produžuje razdoblje dopuštene nezaposlenosti do tri ili šest mjeseci unutar važenja dozvole, ovisno o tome koliko dugo radnik radi u Hrvatskoj.

Jednostavniji proces za strane radnike

Rokovi se, očekivano, rastežu. Zahtjevi za dozvole rješavat će se i do 90 dana, ali se istovremeno radnicima otvara prostor za lakši manevar pa nakon šest mjeseci rada mogu jednostavnije promijeniti poslodavca. U međuvremenu je iz prijedloga izbačena i jedna od strožih mjera. Odustalo se od ideje da se poslodavcima na tzv. crnoj listi u prvoj godini automatski blokira izdavanje dozvola za boravak i rad.

Umjesto toga, pitanje neprijavljenog rada regulirat će se kroz poseban zakon i pravila vezana uz upis i brisanje s crne liste. Drugim riječima, neće se ići na najradikalniju opciju. Poslodavcima na crnoj listi više se neće ukidati sve postojeće dozvole za strane radnike.

"Drugom važnom izmjenom između dva čitanja uređuje se pitanje boravka profesionalnih vozača radi smanjivanja poteškoća koje postoje na graničnim prijelazima, pogotovo nakon uvođenja sustava Entry/Exit i osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni. Slijedom razgovora i prijedloga Europske komisije propisana je mogućnost izdavanja dugotrajne vize D s boravkom do jedne godine za državljane trećih zemalja", obrazložio je ministar Božinović.

"To se odnosi na vozače teretnih vozila zaposlene kod poslodavaca iz trećih zemalja, koji temeljem poslovne suradnje s hrvatskim tvrtkama obavljaju prijevoz robe u ili iz Hrvatske u tu treću zemlju i vozače autobusa zaposlene kod prijevoznika iz trećih zemalja koji obavljaju redovit međunarodni prijevoz putnika između Hrvatske i tih trećih zemalja", nadodao je.

Uvodi se i nova pravila za vozače iz trećih zemalja – dugotrajna viza D izdavat će se onima koji dolaze iz bezviznog režima i koje se smatra sigurnima u sigurnosnom i migracijskom smislu. No, neće ići automatski: morat će dokazati razlog dolaska u Hrvatsku i imati putno zdravstveno osiguranje. Istovremeno se zatvara prostor za zlouporabe. Ako se pokaže da vozači s tom vizom zapravo rade po drugim državama članicama, umjesto u Hrvatskoj za što je izdana, viza će im se ukinuti.

"Ovo nije samo usklađivanje s normativnim okvirom EU, već i iskorak u poboljšanju sustava zapošljavanja, zadovoljavanju potreba tržišta rada, zaštiti stranih radnika, ali uz zadržavanje postojeće strane radne snage i poštivanje svih sigurnosnih aspekata", zaključio je premijer Andrej Plenković. Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak kojim se utvrđuje konačni prijedlog predmetnog Zakona i upućuje ga Hrvatskom saboru na drugo čitanje.

