Vlasnik hostela za strane radnike: 'Naslušao sam se svega. Neki smještaji stvarno nisu za ljude'

Predstavljen je novi Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Hrvatskoj, kojim se preciznije uređuju uvjeti boravka i obveze poslodavaca prema stranim radnicima.

Prema novim pravilima jasno je označena kvadratura, ali i visina stropa u kojima borave strani radnici. Osim toga, strani će radnici morati kod prvog zahtjeva za dozvolu priložiti dokaz o obavljenom zdravstvenom pregledu, cijepnom statusu i općem zdravstvenom stanju, čak i ako u Hrvatskoj borave kraće od tri godine.

O svemu tome razgovarali smo s domarom i iznajmljivačem Adnanom Kojaševićem.

Koliko u Vašem hostelu ima soba, kakva je popunjenost i koliko stane stranih radnika?

U ovom hostelu imamo 47 soba s po četiri spavaća mjesta. Svaka soba ima svoj toalet, pritom imaju i frižider, mjesto za svoje stvari, imaju i hostelsku klimu, tako da svatko može podesiti klimu kako njemu odgovara.

Kako odlučujete o smještaju, odnosno tko će biti s kime smješten?

Prvenstveno se vodimo prema nacionalnosti - Nepalci s Nepalcima, Indijci s Indijcima. Samo da napomenem, imamo jedan odvojeni dio hostela gdje su samo dame. Ne želimo miješati nacionalnosti i spolove.

Odakle najviše dolaze strani radnici?

Prvenstveno je tu Nepal najviše zastupljen, zatim Indija, Bangladeš i Filipini, naravno.

Često radite sa stranim radnicima, a i sami ste stigli kao strani radnik u Hrvatsku iz Crne Gore. Što vam kažu, u kakvim smještajima su živjeli i što ste Vi sve vidjeli?

S obzirom da sam tri godine s njima, i sam sam se naslušao svega, osjetio na svojoj koži i u priči s njima. Bilo je tu svakakvih smještaja koji stvarno nisu za ljude. Ali s obzirom na zakon, nadam se da će sada sve doći na svoje i kako treba biti.

Jesu li zadovoljni za sada s ovim novim hostelom?

Za sada su zadovoljni, a to nam je prvenstveno bitno, a time će i poslodavci biti zadovoljni.