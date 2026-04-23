Nova pravila za strance: Reguliraju sve, od otkaza do učenja hrvatskog jezika

Hrvatska Vlada u četvrtak je Saboru na konačno čitanje uputila izmjene Zakona o strancima koje, kako je istaknuo premijer Andrej Plenković, predstavljaju iskorak u sustavu zapošljavanja, zadovoljavanju potreba tržišta rada i poštivanju svih sigurnosnih aspekata.

"Ne radi se samo o usklađivanju s normativnim okvirom EU, već je to i iskorak u poboljšanju sustava zapošljavanja, zadovoljavanju potreba tržišta rada, zaštiti stranih radnika, ali i zadržavanju postojeće strane radne snage i poštivanju svih sigurnosnih aspekata", naveo je premijer na sjednici.

Najavio je i skorašnje donošenje Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada te naglasio kako se kombinacijom ova dva zakonska rješenja uvodi red na tržište rada.

U odnosu na prvo čitanje, u konačnom prijedlogu zakona novost je da se briše odredba prema kojoj poslodavac ne bi mogao dobiti nove dozvole za boravak i rad ako se nalazi na tzv. crnoj listi za vrijeme od godine dana od kad je inspektorat utvrdio postojanje nepravilnosti. To će se, s druge strane, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, urediti Zakonom o suzbijanju neprijavljenog rada.

Dugotrajna viza vozačima teretnih vozila i autobusa

Druga važna izmjena, dodao je, jest ta da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja moći izdati dugotrajna viza s rokom važenja do godine dana, a koja će biti ukinuta ako se koristi suprotno svrsi za koju je izdana.

"Dugotrajna viza izdavat će se vozačima državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje, uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje", kazao je ministar.

Izmjenama Zakona o strancima uvodi se sustav provođenja dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama, odobravanja azila na granici te postupak povratka na granici za državljane trećih zemalja kojima je odbijen azil.

Što se tiče tržišta rada, izmjene bi trebale rezultirati administrativnim rasterećenjem svih dionika postupka izdavanja dozvola, njegovim učinkovitijim provođenjem, ali i boljom razinom zaštite radnika - državljana trećih zemalja.

Obvezno polaganje ispita iz hrvatskog jezika

Za strane radnike se kao uvjet za produljenje dozvole uvodi obveza učenja i polaganja ispita iz hrvatskog jezika nakon godine dana boravka u Hrvatskoj, a omogućuje im se i lakša promjena poslodavca nakon šest mjeseci rada kod prvog poslodavca bez potrebe izdavanja nove dozvole za boravak i rad. Produljuje se i dopuštena nezaposlenost stranih radnika za vrijeme važenja dozvole do tri mjeseca, odnosno do šest mjeseci ako dozvolu ima duže od dvije godine.

Strani radnik kojemu je izdana dozvola za deficitarno zanimanje, s tom dozvolom više neće moći raditi na području onih policijskih uprava u kojima to zanimanje nije deficitarno, a ni na području na kojem test tržišta rada nije proveden. Do administrativnog rasterećenja će doći i u slučajevima izdavanja dozvola za sezonske poslove koje su se do sada izdavale na rok do godine dana, a vrijedit će tri godine ako se radi o istom stranom radniku i istom poslodavcu s kojom će sezonski radnik moći raditi do 90 dana u kalendarskoj godini ili do devet mjeseci godišnje.

Rok za rješavanje zahtjeva za dozvolu do najduže 90 dana.

Obveza obavještavanja policijske uprave o prestanku ugovora o radu više neće biti na stranom državljaninu nego na poslodavcu i to elektroničkim putem, putem sustava e-Građani. Strani radnik će morati obavijestiti HZZ u roku od pet dana od prestanka ugovora o radu. Ukoliko odbije posao HZZ-a, gubi dozvolu.

Za izdavanje pozitivnog mišljenja HZZ-a povećava se omjer zaposlenih domaćih radnika - pozitivno mišljenje za zaposlenje stranog radnika izdat će se ako je broj zaposlenih radnika hrvatskih državljana, državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na puno radno vrijeme najmanje 10 posto broja zaposlenih radnika državljana trećih zemalja. Priljev po transakcijskom računu za pravne osobe propisuje se u najmanjem iznosu od 100.000, a za fizičke osobe od 40.000 eura, a potrebno ga je dokazivati u zadnjih 12, a ne više šest mjeseci.

U svrhu studiranja privremeni boravak se stranim studentima produljuje s jedne do tri godine.

