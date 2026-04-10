Božinović išao testirati sustav koji je danas pušten u pogon, ali nije dobro prošlo: 'Teško je ući'

Pečat u putovnici otišao je u povijest. Počela je puna primjena sustava ulaska i izlaska državljana trećih zemalja u Europsku uniju.

Nakon cestovnih graničnih prijelaza, jutros je sustav digitalnog evidentiranja prelaska vanjskih granica šengenskog prostora pokrenut i u zračnim lukama. Skeniranjem putovnice, sustav automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Od početka djelomične primjene sustava, u listopadu 2025. u sustavu je kreirano i provjereno više od 3,7 milijuna dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu spremnosti hrvatske granične policije, poručili su u MUP-u. Cilj uvođenja je veća sigurnost vanjskih granica Europske unije.

Paralelno s puštanjem u rad novog sustava za državljane trećih zemalja, u rad je pušten i sustav za evidenciju EU državljana. Sustav je osobno testirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, no kako je skenirao diplomatsku putovnicu, sustav mu je odbio ulazak u Hrvatsku.

