Bio je miljenik publike, a sada se sprema za novu ulogu: Dario iz 'Brak na prvu' postat će otac

Ukoliko ste gledali RTL-ov show "Brak na prvu", onda se sigurno sjećate simpatičnog Darija Crnkovića (31) koji je u show ušao kako bi vidio može li izdržati u eksperimentu braka na neviđeno. Partnerica mu je tada bila Petra Meštrić (30), a budući da njihova veza nije uspjela, Dario je ljubav pronašao izvan showa.

Već neko vrijeme Dario ljubi Deu, djevojku koju je i zaprosio, a sada su zajedničkim fotografijama objavili i da njihova mala obitelj dobiva pojačanje.

Uz fotografije Deinog trudničkog trbuha i fotografija s ultrazvuka, Dario i Dea nisu krili koliko su sretni radi buduće uloge koja će im posve promijeniti živote i učiniti ih roditeljima.

Zbog zaručnice Deje Dario je prošle godine napustio Liku i preselio se u Dalmaciju. A kako i ne bi kada je baš Dea ta koja se istaknula u masi i koja je prva odlučila biti hrabra i "uletit" mu?

Naime, Dea mu je "uletjela" po završetku showa, što je ispričao i 2023. godine za RTL.

"Javila mi se na Instagramu tijekom emitiranja showa. Komentirala je neki Instagram story i kako ima zaključan profil, ja sam napravio screenshot i zumirao i svidjela mi se pa smo se tako počeli dopisivati", otkrio je tada.