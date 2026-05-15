Posao liječnice zamijenila automobilima: Petra iz 'Braka na prvu' se našalila s pratiteljima

Nakon sudjelovanja u RTL-ovom showu "Brak na prvu", Petra Meštrić (31) postala je prava zvijezda na društvenim mrežama, a njezina posljednja objava izazvala je smijeh njezinih pratitelja.

Iako po struci liječnica, Petra je na Instagramu pokazala kako se sjajno snalazi i u automobilskoj radionici pa je pokazala kako spretno može mijenjati gume.

"Kad je visok datum, a moraš promijeniti gume", poručila je Petra u opisu videa na kojem koristeći specijalnu opremu mijenja gumu odjevena u zeleno odijelo nalik onima kakve često nose majstori u automehaničarskim radionicama.

"Ma bravo, možeš otvoriti vulkanizersku radnju", napisala joj je jedna pratiteljica, dok su se svi složili kako joj posao promjene guma ide iznenađujuće dobro.

Na Instagram profilu popularne Petre nerijetko možemo pronaći duhovite objave u kojima se često šali, a omiljene su joj pošalice koje zbija na vlastiti račun.

