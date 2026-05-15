Posao liječnice zamijenila automobilima: Petra iz 'Braka na prvu' se našalila s pratiteljima

Foto: Privatna arhiva

Petra Meštrić još je jednom nasmijala pratitelje na društvenim mrežama, ovoga puta videom u kojem je pokazala da joj ni posao u automobilskoj radionici nije stran

15.5.2026.
17:10
Nakon sudjelovanja u RTL-ovom showu "Brak na prvu", Petra Meštrić (31) postala je prava zvijezda na društvenim mrežama, a njezina posljednja objava izazvala je smijeh njezinih pratitelja.

Iako po struci liječnica, Petra je na Instagramu pokazala kako se sjajno snalazi i u automobilskoj radionici pa je pokazala kako spretno može mijenjati gume.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Kad je visok datum, a moraš promijeniti gume", poručila je Petra u opisu videa na kojem koristeći specijalnu opremu mijenja gumu odjevena u zeleno odijelo nalik onima kakve često nose majstori u automehaničarskim radionicama.

"Ma bravo, možeš otvoriti vulkanizersku radnju", napisala joj je jedna pratiteljica, dok su se svi složili kako joj posao promjene guma ide iznenađujuće dobro.

Na Instagram profilu popularne Petre nerijetko možemo pronaći duhovite objave u kojima se često šali, a omiljene su joj pošalice koje zbija na vlastiti račun.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
