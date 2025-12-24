Sjećate li se Daria iz 'Farme'? Osvojila ga lijepa Dea, a sad pokazao kako uživaju zajedno

Bivši kandidat RTL-ovih showova „Brak na prvu“ i „Farma“, Dario Crnković ponovno je privukao pažnju pratitelja na društvenim mrežama. Ovoga puta povod nije bio televizijski projekt, već romantičan blagdanski prizor koji je podijelio iz adventske atmosfere, oduševivši one koji ga prate.

Na fotografijama i snimkama koje je objavio, Dario je pokazao koliko uživa u blagdanskom ugođaju, ali i u mirnijoj, privatnijoj životnoj fazi koju danas živi s zaručnicom Deom.

Foto: Privatni Album

Upravo ta opuštena svakodnevica, daleko od kamera i reality formata, ono je što ga, kako često ističe, najviše ispunjava.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ljubav svog života upoznao nakon showa

Iako ga je šira javnost upoznala kroz sociološki eksperiment „Brak na prvu“, u kojem je bio uparen s Petrom, prava ljubav ipak nije stigla pred televizijskim kamerama. Dario je svoju životnu partnericu, Deu, upoznao izvan showa, a njihova je veza s vremenom postajala sve ozbiljnija te je okrunjena zarukama.

Od preseljenja i zajedničkog života do planova za budućnost, Dario ne skriva koliko mu znači stabilnost i emotivni mir koji je pronašao. Više puta je naglasio da mu je upravo ta ravnoteža, daleko od javnih drama i televizijskog reflektora, donijela osjećaj sreće i ispunjenosti.

Blagdanska objava tako je još jednom pokazala da je bivši reality kandidat okrenuo novu životnu stranicu – onu u kojoj su ljubav, mir i jednostavne radosti u prvom planu.

POGLEDAJTE VIDEO: Božićni duh diljem Europe: Djedovi Božićnjaci u akciji za humanitarni cilj