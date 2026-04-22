REKORDNE BROJKE /

Više od 64 milijuna migranata u EU: 'Njemačka ostaje glavno odredište'

Više od 64 milijuna migranata u EU: 'Njemačka ostaje glavno odredište'
Foto: snapshot-photography/K M Krause/Shutterstock Editorial/Profimedia

Studija navodi da su migracijski obrasci neravnomjerni diljem bloka, pri čemu se Luksemburg, Malta i Cipar suočavaju s većim udjelom imigranata u odnosu na veličinu stanovništva

22.4.2026.
10:08
Hina
Broj imigranata koji borave u Europskoj uniji popeo se na rekordnih 64,2 milijuna u 2025., što je porast od oko 2,1 milijun u odnosu na godinu prije, prema izvješću koje je u srijedu objavio Centar za istraživanje i analizu migracija pri RFBerlinu.

Taj se broj uspoređuje s 40 milijuna u 2010., navodi se u izvješću, koje se poziva na podatke Eurostata i Agencije UN-a za izbjeglice.

Njemačka je i dalje zemlja članica s najvećim brojem stranog stanovništva s gotovo 18 milijuna osoba rođenih u inozemstvu, od kojih je 72 posto u radnoj dobi, dok je Španjolska zabilježila najbrži nedavni rast, s povećanjem oko 700.000, čime je broj stanovnika rođenih u inozemstvu porastao na 9,5 milijuna.

"Njemačka ostaje glavno odredište migranata u Europi, i u apsolutnom broju i, u značajnoj mjeri, u odnosu na broj stanovnika", rekao je Tommaso Frattini, jedan od autora izvješća.

Studija navodi da su migracijski obrasci neravnomjerni diljem bloka, pri čemu se Luksemburg, Malta i Cipar suočavaju s većim udjelom imigranata u odnosu na veličinu stanovništva.

Zahtjevi za azil također su koncentrirani u određenim zemljama, pri čemu Španjolska, Italija, Francuska i Njemačka čine gotovo tri četvrtine svih zahtjeva. Njemačka ima i najveći ukupan broj izbjeglica, njih 2,7 milijuna.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
