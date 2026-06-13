[KVIZ] Kakvo je vaše znanje o maratonu?

Za neke je to samo brojka, a za druge životni cilj, putovanje koje testira granice tijela i snagu duha. Maraton nije samo utrka, on je priča o ustrajnosti, od drevne grčke legende do modernih betonskih džungli u kojima tisuće trkača slijede istu iscrtanu liniju. To je disciplina u kojoj se isprepliću povijest, strategija, znanost i čista ljudska volja.