Mladi Hrvati ne pristaju na male plaće i loše uvjete: Pazite za što su se izborili

Nika Carević ima 22 godine i vodi društvene mreže za jednu marketinšku agenciju. Kaže da je točno ovakav posao htjela.

"Bilo mi je važno doći u agenciju koja ima zanimljive klijente, koji su različiti, neka agencija koja nudi širok spektar svega, sada radim stvarno dosta različitih stvari ovisno o klijentu", govori nam.

Dinamično i inspirativno okruženje traže mnogi pripadnici generacije Z, a prema posljednjem istraživanju tržišta rada, ako im se negdje ne sviđa, vrlo lako idu dalje.

Što traži generacija Z?

"Smatram da je dobro da su se svi počeli zauzimati za sebe i da se ne radi na način da se dugo godina stoji na istoj plaći, već da tražimo uvjete, veće place i bolje okruženje. Način na koji su naši roditelji radili, smatram da nije bio dobar", ističe voditeljica ključnih kupaca Sunčica Dulčić.

I nije, a to dobro pokazuju i brojke vodeće agencije za zapošljavanje LUGERA. GenZ se ne libi pitati za bolju plaću, i tako si je i osigura.

Primjerice za srednju stručnu spremu, medijan bruto početne plaće zaposlenika generacije Z iznosi gotovo 1700 eura, dok su se Milenijalci uspjeli izboriti manje od 1600 eura, a generacija x za tek nešto više od 1200.

Vrlo su im važni međuljudski odnosi kao i radna atmosfera.

"Meni svi govore da bez veze investiram u mlade i trošim previše na team building jer stalno idemo negdje gdje oni mogu učiti. Ali mislim da bez toga mladi ni ne bi ostali kod nas", pojašnjava vlasnica marketinške agencije Lana Bedeković Rosandić. Kaže - nije stvar nekog zaposlit, nego da vam i ostane i da stvorite ljude koji mogu preuzimati posao i senior pozicije.

Novi posao traži 7 od 10 zaposlenika

A dok mladi mijenjaju poslove bez problema, o tome razmišlja, ili aktivno traži novi posao sedam od 10 zaposlenika.

"Promijenio sam posao prije pet godina, a prije toga sam radio skoro 10. Sada neću, ali u redu je promijeniti posao, i poziciju isto je okej, a i struku je lijepo promijeniti tko može", smatra Ante Bučević iz Siska.

Istraživanje je također, još jednom potvrdilo da muškarci kontinuirano i bez obzira na obrazovanje imaju veće plaće od žena.

"Žene malo stanu u dobi kada osnivaju obitelj, od 30 godina na dalje, i tu one izbivaju s tržišta rada godinu dana ili i duže i to je dio gdje muškarci ostanu u radnom odnosu", pojašnjava direktorica tvrtke za zapošljavanje Nikolina Radić.

Najveća razlika je u farmaceutskoj industriji, koja ima najviše plaće, a gdje muškarci zarade 70 posto više. Muškarci dobivaju i veće i češće bonuse, no ohrabruje podatak da je među generacijom Z razlika u plaćama žena i muškaraca najmanja.