GASI SE OD SVIBNJA

Poznata tvrtka zatvara tvornicu u Bjelovaru: Bez posla ostaje 135 ljudi

Poznata tvrtka zatvara tvornicu u Bjelovaru: Bez posla ostaje 135 ljudi
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

28.4.2026.
13:57
Hina
Tvrtka Bjelin zatvara tvornicu u Bjelovaru, a prema internom letku koji je uprava podijelila radnicima, bez posla će ostati 135 radnika. Proizvodnja će se postupno gasiti od svibnja do srpnja ove godine. 

Prema vremenskom okviru iz letka, u svibnju se zatvaraju dvije tračne pile za razrezivanje trupaca te linije za proizvodnju elemenata, u lipnju prestaje proizvodnja lamela, a sredinom srpnja zatvaraju se kotlovnica, stovarište trupaca i sušare.

Od ljeta do kraja prosinca na lokaciji će se odvijati samo prodaja materijala i administrativni poslovi. Formalni postupak otkazivanja ugovora o radu pokrenut će se sredinom svibnja, nakon što uprava obavijesti Hrvatski zavod za zapošljavanje. Službeni prestanak ugovora o radu i isplata otpremnina očekuju se od srpnja.

Pogon nekad zapošljavao 345 radnika 

Radnici s najmanje dvije godine neprekidnog staža imaju pravo na otpremninu koja iznosi trećinu prosječne bruto plaće za svaku navršenu godinu rada. Prema primjerima iz letka, radnik s deset godina staža i prosječnom bruto plaćom od 1200 eura prima otpremninu od 4000 eura neto.

Bjelovarski pogon na Slavonskoj cesti ima dugu povijest. Na toj lokaciji nekada je poslovala Drvna industrija Česma s gotovo tisuću zaposlenih. Nakon stečaja, pogone je 2014. godine kupio poduzetnik Jozo Kalem, a 2016. ih je preuzeo Bjelin.

To je hrvatsko-švedska tvrtka specijalizirana za dizajn i proizvodnju drvenih podova i namještaja. Dio je grupacije Pervanovo Invest čiji je osnivač Darko Pervan, izumitelj klik-sustava za podove. Na vrhuncu poslovanja 2022. godine bjelovarski pogon zapošljavao je 345 radnika.

BjelovarBjelinTvornica
