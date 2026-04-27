Kada će Hrvatima prosječna plaća biti 2200 €? 'Tada bi 90 posto ljudi ostalo bez posla'

Što bi se trebalo dogoditi da prosječna plaća stvarno bude 2200 eura? Taj smo zahtjev čuli na nedavnom prosvjedu sindikata, da bi tako trebalo biti za Direkt već dugo govore ekonomisti.

U petak je Prvi maj, to je idealan trenutak, ne samo za grah i roštilj, nego da razgovaramo o položaju radnika. U pet godina plaće su u državnom i javnom sektoru rasle 70 posto. Kod privatnika ni blizu toliko. A kad su nam već cijene hrane više nego u Italiji i Španjolskoj, zanimalo nas je kada ćemo imati plaće kao Talijani i Španjolci.

"Pitanje je efikasnosti, ako imaš efikasnost kao Bosna i Hercegovina, teško da možeš imat prosječnu plaću kao Švicarska", rekao je Boris Podobnik iz Udruge Glas Poduzetnika.

Prema njemu, kava u Hrvatskoj ne bi trebala koštati četiri eura da bi plaće bile više. Jednostavno, manje ljudi moralo bi služiti kavu, a više ljudi nešto proizvoditi. Ali to je floskula jednaka kao i ona da bi trebali manji državni aparat, manje korupcije i tako dalje, nastavi niz općenitizama.