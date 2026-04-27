ISPRED MINISTARSTVA /

Prosvjed protiv izgradnje nuklearne elektrane: 'Opasan i skup zaokret u pogrešnom smjeru'

U povodu 40. obljetnice černobilske katastrofe, Zelena akcija organizirala je prosvjed ispred Ministarstva gospodarstva. I to zbog, kako kažu, najava o izgradnji nuklearne elektrane, drugog reaktora Krško i malih modularnih reaktora. 

Performansom su poručili da je to opasan i skup zaokret u pogrešnom smjeru, odnosno da se radi o 20 milijardi eura teškom projektu. Objašnjavaju i da se danas potpiše ugovor o izgradnji nuklearne elektrane, ne bi bila u funkciji idućih 20 godina. 

Za njih je rješenje za energetsku neovisnost sunce i vjetar, odnosno obnovljivi izvori. Više pogledajte u prilogu.

27.4.2026.
16:56
RTL Danas
černobilObljetnicaNuklearna KatastrofaNuklearne Elektrane
