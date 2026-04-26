Sekunde koje su promijenile Europu: Prošlo je 40 godina, a posljedice i dalje žive

KOBNA NOĆ /

Četrdeset je godina od nuklearne katastrofe u Černobilu, a svijet se i dalje prisjeća noći koja je promijenila Europu.

U svega nekoliko sekundi, reaktor broj četiri pretvorio se u izvor radijacije, kojoj su bili izloženi milijuni. Tisuće ljudi su podlegle bolestima povezanim sa zračenjem poput raka.

Danas je zona oko elektrane i dalje pusta – gradovi poput Pripjata stoje zamrznuti u vremenu, dok priroda preuzima prostor. U Kijevu sjećanje na žrtve - uz ukrajinske dužnosnike i takozvane černobilske likvidatore, koji su prvi došli na mjesto nesreće i riskirali svoje živote. Više pogledajte u prilogu.