'Ljudi, Varaždin bu zgorel!' Grad nestao u vatri: 'Smilujte se, Boge, kmeta kaj nika nema...'

Godina je 1776. U Varaždinu je izbio požar na kmetskom imanju.

Gasili su svi – od kmetova do plemića. Ali bezuspješno. Požar je četiri dana gutao sve pred sobom i uništio gotovo cijeli grad. Krivac je brzo pronađen... "IT TON: Nisam štel. Smilujte se, Boge, kmeta kaj nika nema", vikao je.

Osuđen je kmet Verček i kažnjen – "put zbotom po goloj riti".

Krunoslav Čolo, gradski rihter, rekao je: "Osudili smo klinca, kak se tak veli, da je užgal varoš varaždinsku. Kak je pušil, prasica ga vritnula, žar je opal u slamu i tak je nastal požar."

Sve to dio je uprizorenja velikog požara – nakon kojeg Varaždin više nikad nije bio isti.

Ivana Žnidarić Kajić, predsjednica Društva turističkih vodiča Varaždin, otkrila je ideju koja je nastala: "Odlučili smo upravo zato što je 250. obljetnica počastiti Varaždin i Varaždince i Varaždinke i pokloniti im ovakvo jedno uprizorenje i upravo smo zato došli na tu ideju jer je to jedan od najvažnijih događaja u našoj povijesti."

Manifestacijom „Ljudi, Varaždin bu zgorel!” oživljena je ova jedinstvena priča. U šetnji gradom, na 12 lokacija, turistički vodiči utjelovili su povijesne likove.

Rajko Gučić, pekar, rekao nam je: "Bio je veliki požar u kojem smo htjeli uprizoriti kako su ljudi koji su živjeli i doživjeli taj požar. Mi smo glumili obrtnike – pekare. Obične ljude, ne plemiće."

Renata Lenartić, vlasnica kavane, dobila je posebnu ulogu:

"Glumila sam vlasnicu prve kavane u Varaždinu, Barbaru Pompeati. Nisu to bili samo banice i baruni, već i obični ljudi koji su se zabrinuli za svoj opstanak."

Stotine posjetitelja uživale su u povijesnom spektaklu u centru grada.

Velik interes posjetitelja – poziv je organizatorima da ova manifestacija postane stalna turistička atrakcija. A kako je to izgledalo, pogledajte u videu.