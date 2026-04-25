FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
22. ZAGREBDOX /

Nakon prikazanih 112 dokumentaraca iz cijelog svijeta, izabrali pobjednike: Evo tko je slavio

Svečanom dodjelom nagrada završen je 22. Zagrebdox. Veliki pečat za najbolji film međunarodnog festivala dokumentarnog filma osvojio je film Lisica pod ružičastim Mjesecom u konkurenciji 20 filmova. Na festivalu je inače prikazano čak 112 dokumentaraca iz cijelog svijeta. 

Nagrada Počasni Veliki pečat pripala je jednom od najvažnijih svjetskih dokumentarista, Kristijanu Fraju čijih je pet filmova prikazano na ovogodišnjem Zagredoxu. Više pogledajte u prilogu.

VOYO logo
25.4.2026.
20:50
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa