Nakon prikazanih 112 dokumentaraca iz cijelog svijeta, izabrali pobjednike: Evo tko je slavio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

22. ZAGREBDOX /

Svečanom dodjelom nagrada završen je 22. Zagrebdox. Veliki pečat za najbolji film međunarodnog festivala dokumentarnog filma osvojio je film Lisica pod ružičastim Mjesecom u konkurenciji 20 filmova. Na festivalu je inače prikazano čak 112 dokumentaraca iz cijelog svijeta.

Nagrada Počasni Veliki pečat pripala je jednom od najvažnijih svjetskih dokumentarista, Kristijanu Fraju čijih je pet filmova prikazano na ovogodišnjem Zagredoxu. Više pogledajte u prilogu.