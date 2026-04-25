Priča o trećem entitetu zapalile reakcije, Vinku Puljiću uručili nagradu

U Zagrebu se održava TradFest, međunarodni skup koji okuplja zagovornike tradicionalnih i konzervativnih ideja.

Na skupu su sudjelovali domaći političari i strani gosti, među njima i predstavnici američkog Heritage Foundationa, konzervativnog think-tanka bliskog Donaldu Trumpu.

Drugog dana u fokusu je bila Bosna i Hercegovina i prijedlog stvaranja trećeg hrvatskog entiteta, što je izazvalo oštre reakcije u BiH. Posebnu nagradu organizatori su uručili vrhbosanskom kardinalu u miru Vinku Puljiću - za dugogodišnji rad na očuvanju identiteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. On je tom prilikom rekao: 'Kako je u Bosni i Hercegovini? Znate kako? Ona narodna poslovica- puno kuharica, preslan ručak'

Tom prilikom Vinku Puljiću uručili su nagradu "Svjedok godine", a Vince Batarelo je rekao: "Ja bih rekao da je on svjedok ne godine, nego svjedok cijelog prošlog stoljeća."