Kaznionica kakvu još niste vidjeli: RTL Danas posjetio je najveću zatvorsku farmu u Hrvatskoj

Uzgajaju crne svinje, ovce, a sada Kaznionica u Turopolju dobiva i novu farmu nesilica. Zatvorenici uzgajaju hranu za zatvorenike, ali njihove proizvode se može i kupiti. RTL Danas posjetio je najveću zatvorsku farmu u Hrvatskoj, gdje su saznali koliko proizvode i koliko zarađuju oni koji služe zadnje mjesece svoje kazne.

Bez visokih zidova, bodljikave žice i rešetki - tako izgleda Kaznionica u Turopolju koja krije pravo gospodarstvo. Danas je za dodatan obrok bio grah varivo sa špekom, a za ručak tunjevina u umaku od rajčice i tjestenina, a za večeru ih čeka špinat i pečena jaja. Svaki dan pripreme 160 do 180 obroka - četiri puta na dan, dok se jelovnik priprema iz tjedna u tjedan.

"Imamo meso koje je spremno sutra za ručak, sutra je piletina s mlincima, tako da je to sve već u pacu i spremno za sutra", rekao je Tomislav Rakas, voditelj pododsjeka prehrane Kaznionice u Turopolju.

Uskoro nova farma

Jede se samo zdravo - jer ono što je u jedan dan u zemlji, drugi dan već im je na stolu. Uskoro će dobiti novu farmu za nesilice. Sada ih je više od tisuću smješteno u četiri hale. Svake godine proizvedu 380 tisuća komada jaja.

"Nakon 14 do 15 mjeseci što s njima? njih prodajemo na tržištu po cijeni od euro i 10 plus PDV jednostavno više nam nije svrhovito njihovo držanje jer više pojedu nego doprinose. Sve ovo je naše - tu je 45 hektara obradive površine", rekao je Ivan Vukojević, upravitelj Kaznioncie u Turopolju. Osim jaja, ovdje se obrađuje zemlja, uzgaja povrće i brine o životinjama. 75 posto hrane proizvedu sami. 90 posto zatvorenika radi, a za svoj rad dobivaju plaću i pravo na godišnji odmor.

"Najbolji plaćeni posao je na poljoprivredi jer su tu najveći koeficijent - 0,9. Mogu zaraditi od 100 do 300 eura, najivše oni koji rade na vanjskom radu", rekao je Vukojević.

Opskrbljuju i druge zatvore

Sva hrana koja se ovdje proizvede ne završava samo na njihovim tanjurima, već se njome opskrbljuju i zatvori u Zagrebu, Karlovcu, ali i zatvorskoj bolnici. Osim krumpira, salate, poriluka, krastavca, paradajza, tu su i tikvice, a kaznionica u Turopolju proizvela je 4 i pol, tone tikvica, ove godine ta brojka bit će znatno veća

Za ishranu zatvorenika ide sve osim crnih svinja koje se zbog iznimno kvalitetnog mesa prodaje dalje. Uz novu farmu nesilica kaznionica U Turopolju ima i novu ambulantu u kojoj tri liječnika dolati tri puta na tjedan.

"Ovo je ambulanta primarne zdravstvene zaštite, al svaki dan morate biti spremni na sve - do običnih rutniskih pregleda, podjele terapije do hitnih intervencija", ispričala je Valerija Lovrenović, medicinska sestra u ambulanit Kaznionice Turopolje.

Adapatirane su im i sobe. Sve imaju klima uređaj. Odvojen sanitarni čvor, ali i čajnu kuhinju.

"Netko će sad reć kad pogleda ovo, pa super je biti u Kaznionici? Pa to tako izgleda kad se uspoređuje s nekim drugim kaznenim tijelima zatvorenim, ali ovdje isto izdržavaju kaznu zatvora razlika je samo u opsegu odgovornosti i slobodi kretanja", rekao je Vukojević.

Jer ovo je ipak poluotvorena Kaznionica u kojoj kaznu služe punoljetni muškarci, najčešće zbog imovinskih kaznenih djela do tri godine, ili oni koji su velik dio kazne odslužili pa im je to posljednji korak do slobode.