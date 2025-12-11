RTL Danas prvi zavirio u obnovljenu kaznionicu za žene: Žalac će ovdje provesti dvije godine

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, koja se nagodila u aferi Softver, prebačena je u zatvor u Požegi na otvoreni odjel. RTL Danas prvi je imao priliku vidjeti kaznionicu nakon obnove.

Kaznionica za žene u potpunosti je obnovljena 2024. godine, ima moderne prostore i jedina je kaznionica u kojoj kaznu izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

Svaka soba u požeškom zatvoru ima sanitarni čvor, televizor, telefon, sos dojavu i ormarić.

Prebačena iz Remetinca

Žalac se na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne prvo javila u Remetinec prošloga mjeseca, gdje je stigla s dva kofera, a tijekom ulaska je okupljenim novinarima slala puse.

Prvo su je smjestili u Centar za dijagnostiku nakon koje se određuje u koji će zatvor ili kaznionicu osuđenik biti upućen. Riječ je o odjelu u kojem su muškarci i žene strogo odvojeni.

U pravilu zatvorenici ovdje provode 30 dana gdje prolaze obradu nakon koje se predlaže u kojim će sigurnosnim uvjetima izdržavati zatvorsku kaznu.

Afera Softver

Podsjetimo, Žalac je priznala krivnju u aferi Softver i nagodila se s Uredom europskog tužitelja (EPPO) pred zagrebačkim Županijskim sudom.

Osuđena je na dvije godine zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem, odnosno pogodovanja pri nabavi preplaćenog softvera u Ministarstvu na čijem je bila čelu.

Ministarstvo je 2018. godine sporni softver platilo 1,73 milijuna eura, dok je kasnijom procjenom utvrđena realna tržišna vrijednost od svega 360.000 eura.

U tijeku je i postupak koji se odnosi na dodatnu kaznu od sedam mjeseci. Ako zatraži objedinjavanje, sud će joj odrediti jedinstvenu kaznu. Nakon što odsluži polovicu kazne, imat će pravo podnijeti zahtjev za uvjetni otpust, iako se takvi zahtjevi rijetko odobravaju prije nego što prođe dvije trećine kazne.