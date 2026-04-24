Povijesno masovno suđenje u El Salvadoru: Oslikani od glave do pete tjeraju strah u kosti

U tijeku je jedno od najvećih masovnih suđenja u povijesti u El Salvadoru. Čak 486 članova brutalne bande Mara Salvatrucha (MS-13), uključujući i najviše vođe, tereti se za preko 47.000 zločina, od ubojstva i iznude do trgovine oružjem i otmice, koje je banda počinila tijekom proteklog desetljeća.

Dok mali broj optuženih sjedi izravno u sudnici, 413 zatvorenika prati suđenje putem divovskih ekrana iz mega-zatvora CECOT. Još 73 zatvorenika sudi se u odsutnosti jer su i dalje u bijegu. Super zatvor Centra za terorizam (CECOT), koji je predsjednik Nayib Bukele otvorio 2023. godine, može primiti do 40.000 ljudi i utjelovljuje njegov obračun s kriminalom. Iako je Bukeleov rat protiv bandi drastično smanjio stopu ubojstava i osigurao mu ogromnu popularnost u zemlji, međunarodne organizacije upozoravaju na uzbunu. Amnesty International upozorava da ova masovna suđenja krše pravo na obranu i da tisuće nevinih ljudi mogu završiti u prenapučenim ćelijama bez mogućnosti poštenog suđenja.