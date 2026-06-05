Dio radnika zadarske Čistoće najavilo štrajk: Direktor otkrio kolike su im plaće sjele u petak

'SVE ĆEMO NAPRAVITI' /

U subotu u Zadru djelomično staje odvoz otpada. Radnici Čistoće obustavljaju rad, a odluku su donijeli nakon što, kako tvrde, nije održan traženi sastanak sa zadarskim gradonačelnikom Šimom Erlićem u zadanom roku. U inicijativi za poboljšanje radnih uvjeta sudjeluje pedesetak vozača i zaposlenika koji traže veće plaće i bolje uvjete rada.

Poručuju da su iscrpili sve mogućnosti dijaloga te da na njihove probleme dosad nije odgovoreno. Radnici ističu da im nije cilj otežati život građanima, već ukazati na dugogodišnje probleme.

Gradonačelnik Zadra u priopćenju je poručio kako od početka svog mandata on i gradska uprava brinu o materijalnim pravima svih zaposlenika gradskih poduzeća te ih nastoje poboljšati, a to je upravo napravljeno i za radnike Čistoće. Početkom svibnja dovršeni su kolektivni ugovori kojima im se plaća povećala za 17 posto, pa su povišicu dobili već na plaći za lipanj.

O tome zašto su neki od njih ipak odlučili da neće raditi, u Zadru je RTL-ova Nikolina Radić razgovarala s direktorom Čistoće Johnom Ivanom Krstičevićem.

"U petak je bila ta plaća koju smo dogovorili. Neto plaća se kreće u rasponu od 1600 do 1900 eura, ovisno o kategoriji vozača, radnom stažu i putnim troškovima. Nekolicina onih koji su radili prekovremeno dobila je i više od 2000 eura", objasnio je Krstičević.

Cijeli razgovor pogledajte u videu na vrhu članka.