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Kakvi sretnici! Na Eurojackpotu dvoje osvojilo 923 tisuće eura, provjerite svoje listiće

Kakvi sretnici! Na Eurojackpotu dvoje osvojilo 923 tisuće eura, provjerite svoje listiće
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Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 29. svibnja 2026.

5.6.2026.
21:03
danas.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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U večerašnjem izvlačenju 45. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 21,23,44,47,50, 1 i 7. 

Dvoje dobitnika dobila je nešto malo manje od milijun eura, točnije 923.574,20 eura.  U Hrvatskoj je najveći dobitak bio 4.909,40 eura. 

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

Kakvi sretnici! Na Eurojackpotu dvoje osvojilo 923 tisuće eura, provjerite svoje listiće
Foto: Screenshot Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 29. svibnja 2026., a glavni dobitak iznosi 35.000.000,00 eura.

EurojackpotHrvatska LutrijaRezultati
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