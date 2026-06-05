Kakvi sretnici! Na Eurojackpotu dvoje osvojilo 923 tisuće eura, provjerite svoje listiće

U večerašnjem izvlačenju 45. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 21,23,44,47,50, 1 i 7.

Dvoje dobitnika dobila je nešto malo manje od milijun eura, točnije 923.574,20 eura. U Hrvatskoj je najveći dobitak bio 4.909,40 eura.

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

Foto: Screenshot Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 29. svibnja 2026., a glavni dobitak iznosi 35.000.000,00 eura.