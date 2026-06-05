Ugradili su solarne panele i prešli na električne automobile: 'Troškove smo sveli na minimum'

TJEDAN ZA BUDUĆNOST /

U RTL-ovom smo Tjednu za budućnost. I ove godine nastojimo potaknuti na održivost i očuvanje okoliša zato smo danas posjetili sugrađane koji godinama biraju upravo održivi način života. Koliko su računi manji kada imate postavljene solarne panele ili vozite električne automobile?

"Imamo iskustva kao obitelj, a imamo iskustva i kao tvrtka u kojoj smo vlasnici tvrtke i koja ima 11 električnih automobila pa onda kada zbrojimo sve to skupa, kada vidimo koje su to količine novaca koje smo mi plaćali na gorivo, dizel, električnu energiju, za pokretanje klima uređaja, pokretanje svog tog sustava došli do zaključka da su to troškovi koji se mogu doslovno svesti na minimum", kaže Goran Cvetojević iz Velike Gorice.

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