Pogledajte prve kadrove druge sezone serije 'Divlje pčele': Novi glumci i velike promjene

RTL-OVA USPJEŠNICA /

Prva sezona RTL-ove serije "Divlje pčele" zaključena je nakon 150 epizoda, a iza prve sezone ostala je priča ispunjena dramom, tajnama i neočekivanim preokretima. Od samog početka bilo je jasno da Vrila kriju mnogo više od onoga što se na prvi pogled činilo. Generacijama skrivane obiteljske tajne, nerazriješeni odnosi i događaji iz prošlosti obitelji Vukas i Runje postupno su oblikovali složenu priču u kojoj su se isprepletali ljubav, izdaja i borba za istinu.

Smrt Josipa Vukasa, Petrova sudbina te dolazak novih likova koji su sa sobom donijeli dodatne prijetnje i izazove, obilježili su sezonu u kojoj nitko nije ostao pošteđen posljedica svojih odluka. U Vrilima ljubav nikada nije bila jednostavna, obiteljske veze rijetko su bile bez tereta prošlosti, a stare rane uvijek su iznova izlazile na površinu.

Tek što su se slegli dojmovi nakon brutalnog finala prve sezone hit serije 'Divlje pčele', produkcija je gledatelje počastila spektakularnim iznenađenjem. Odmah po završetku posljednje epizode, emitiran je trailer za nadolazeću sezonu. Nova sezona donosi potpuni zaokret, a sudeći po viđenom, u Vrilu više ništa neće biti isto. Druga sezona već se snima, a drama neće nedostajati.