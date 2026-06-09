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DIVLJE PČELE /

Slavko Sobin stiže u Vrilo i donosi nove zaplete: 'Došao sam jer mi je cijeli cast prezgodan'

Slavko Sobin stiže u Vrilo i donosi nove zaplete: 'Došao sam jer mi je cijeli cast prezgodan'
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Foto: RTL

U 'Divlje pčele' sljedeće sezone stiže pojačanje

9.6.2026.
14:08
Hot.hr
RTL
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Nakon 150 napetih epizoda, brojnih obrata i emotivnih trenutaka, prva sezona RTL-ove dramske serije 'Divlje pčele' završila je jučerašnjim emitiranjem finalne epizode. Uzbudljiva je završnica gledatelje itekako natjerala da požele još više odgovora jer u odjavnoj špici ekskluzivno su dobili priliku vidjeti kratku najavu scena iz nove sezone koja se već naveliko snima.

Slavko Sobin stiže u Vrilo i donosi nove zaplete: 'Došao sam jer mi je cijeli cast prezgodan'
Foto: RTL

Prema informacijama koje donosi RTL.hr, u novim nastavcima poznatoj glumačkoj ekipi pridružit će se niz novih imena. Među njima je i jedan od najistaknutijih domaćih glumaca Slavko Sobin, uz Miru Zečević, Laru Nekić, Ljubu Zečevića, Nelu Kocsis, Sašu Bunetu, Paška Vukasovića, Roka Vihara, Tomislava Đunđera i druge.

Slavko Sobin stiže u Vrilo i donosi nove zaplete: 'Došao sam jer mi je cijeli cast prezgodan'
Foto: RTL

Sobin nije skrivao zadovoljstvo novim angažmanom, pa je kroz šalu za RTL.hr objasnio što ga je privuklo projektu.

"Ja sam zapravo došao tamo jer je meni cijeli taj cast prezgodan i želim biti okružen njima nekoliko mjeseci", našalio se Sobin.

Dodao je kako ga je posebno osvojila atmosfera na setu.

"Taj set ima stvarno jednu posebnu energiju, posebno glumačka soba. Osjeti se polet, zajedništvo i jako dobra stvaralačka energija."

Slavko Sobin stiže u Vrilo i donosi nove zaplete: 'Došao sam jer mi je cijeli cast prezgodan'
Foto: Rtl

Kakve će promjene i nove zaplete donijeti novi likovi te što čeka omiljene junake serije, publika će doznati u drugoj sezoni 'Divljih pčela'.

RtlVoyoDivlje PčeleSlavko SobinSasa Buneta
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