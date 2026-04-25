'Eurotax' je hakiran, vlada kaos pri izračunu poreza na vozila: 'Preopterećeni su pozivima iz Hrvatske'

Prije desetak dana carinik u jednoj smjeni u prosjeku je obradio i do 50 vozila. Danas tek pet ili šest. Sustav za izračun poreza na motorna vozila, takozvani PPV, već tjednima ne funkcionira. - žale nam se trgovci rabljenim automobilima. Jedan od njih je I trgovac rabljenihm automobilima, Damir Šajatović.

"Obračun PPV-a se usporio. Ovlašteni trgovci moraju nositi obračun PPV-a u carinske uprave. Carinik. Vješt carinik je mogao u jedan sat mogao obraditi šest predmeta, čak i više. Danas mu za jedno vozilo treba skoro sat vremena."

Da se postupak ozbiljno odužio jer je sustav Eurotax hakiran, potvrđuju i u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

"Sad se defacto registrirani trgovci motornim vozilima koji po zakonu imaju pravo obračunavati PPV, trenutno nose svoje obračune u carinu i jako je usporen sam obračun trošarina", objašnjava nam Hrvoje Paver, tajnik Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore.

Prema procjenama stručnjaka, više od 50 trgovaca automobila koristilo je sustav Eurotax, koji im je, osim za izračun poreza, pružao i niz drugih korisnih podataka.

"Svi podaci europskih motornih vozila su unijeti. Marka, model, tip, podtip motori i svi podaci koji su vezani za vozilo. kroz eurotax mogli smo raditi procjenu vozila. Otkupnu i prodajnu", kaže trgovac rabljenim automobilima, Damir Šajatović.

Pad sustava iznenadio stručnjake

Iz carinske uprave odgovorili su nam da su trgovci dobili upute kako da sami izračunaju PPV, kako bi se cijeli proces ubrzao:

"Sustav oporezivanja rabljenih motornih vozila stalno i kontinuirano funkcionira i obavlja se u carinskim uredima, a registrirani trgovci rabljenim motornim vozilima dobili su dodatne instrukcije i pomoć kako sami mogu obračunavati PPV i bez kataloga, primjena kojeg je ubrzavala postupak obračuna PPV-a."

Osim, nas - do odgovorne osobe iz slovenske tvrtke Eurotax pokušavao je doći i gospodin Šajatović, ali bezuspješno.

Pad sustava iznenadio je i stručnjake za autoindustriju.

"To nije nešto što je napravljeno jučer i njega koristi jako puno ljudi, stotine tisuća u cijeloj europi tako da mi je nevjerojatno da se takvo nešto moglo dogoditi", kaže stručnjak za autoindustriju, Darin Janković.

Rješenje postoji - razvoj domaćeg sustava koji bi objedinio sve potrebne podatke, tvrde u komori. A do tada, kupci i trgovci morat će se naoružati strpljenjem.