Najgledaniji hollywoodski hit stvorio je naš čovjek! Jelenić: 'Ponosan sam na hrvatske korijene'

Super Mario Galaxy premašio je zaradu od nevjerojatnih 755 milijuna dolara, a stvorio ga je Amerikanac hrvatskih korijena - Michael Jelenić.

"Kada sam počeo u ovom filmskom poslu, moj otac se jako bojao. Bio je zabrinut jer je sve žrtvovao kako bi došao u SAD. A sada - činjenica da to radim, od toga živim, još k tome i uspješno - to je ostvarenje mojih snova", kazao je Jelenić za RTL Danas.

Po ostvarenje vlastitih snova u Ameriku je Michealov otac Albert došao s Pašmana, majčina obitelj je s Ugljana. Upoznali su se u Los Angelesu, Michael je djetinjstvo proveo u San Pedru, malom kalifornijskom gradu poznatom po velikoj hrvatskoj koloniji.

Više doznajte u prilogu.