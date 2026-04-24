SAVJET PSIHOLOGA /

'Dojave su lažne, ali posljedice za djecu su stvarne'! Što mogu učiniti roditelji i nastavnici?

A što je s onima koji trpe posljedice ovakvih ponašanja i lažnih prijetnji? Mahom je riječ o djeci, koja sada trebaju pomoć odraslih - upozoravaju psiholozi i daju rješenje

24.4.2026.
19:54
Za počiniteljima koji su lažno dojavljivali o bombama traje intenzivno potraga. RTL Danas dobio je podatke Ministarstva pravosuđa kako završe oni koji dižu lažnu uzbunu, što je kazneno djelo. 

Što je s onima koji trpe posljedice ovakvih ponašanja i lažnih prijetnji? Mahom je riječ o djeci, koja sada trebaju pomoć odraslih - upozoravaju psiholozi i daju rješenje.

'Dojave su lažne, posljedice su stvarne'

"Škole i vrtići bi trebalo biti okruženje koje djeca povezuju sa sigurnošću i sa ugodnim emocijama, a onda kad su izložena ovakvim nekim prijetnjama i iskustvima gdje se moraju evakuirati i slično mozak im to počinje povezivati s prijetnjom. Pogotovo jer to nije samo jedna izolirana situacija, nego se desila više puta i na više lokacija", objašnjava psihologinja Dajana Čopec te dodala kako sve rezultira mišlju da sigurna zona postaje opasna.

Na pitanje što bi nastavnici i roditelji trebali napraviti, Čopec ističe značaj komunikacije.

"Ono što je jako važno je imati neku jasnu komunikaciju s djecom zato što, iako na kraju dojava bude lažna. Posljedice koje ostaju jesu stvarne. Tu stvarno može doći do povećanog stresa do neugodnih misli i do izbjegavanja škole, ali isto tako kako se nauči da je škola opasna.

Može se ponovno naučiti da je škola sigurna tako da roditelji i nastavnici bi trebali jasno komunicirati zaista slušati djecu postaviti pitanje. Ne samo 'jesi li OK', nego zaista imati interesa vidjeti kako se osjećaju, kako razmišljaju i tu im pomoći", kazala je Čopec.

Dojave O BombamaDjecaDječji VrtićPsihologinja

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
