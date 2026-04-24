Drama s izborom ustavnih sudaca se nastavlja: Tko koga 'ucjenjuje' i jesu li 'maske pale'?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

LJEVICA NE DA RUKE /

Vrata trima novim ustavnim sucima zasad ostaju zatvorena. SDP i Možemo napustili su sjednicu odbora, na kojoj je HDZ utvrdio listu za Ustavni sud. Razlog - vladajući su izabrali suce bez dogovora s oporbenom ljevicom.

Predsjednikom saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica ističe: "Ne žele sudjelovati u popunjavanju Ustavnog suda. Zapravo možda od početka im nije bio interes popuniti Ustavni sud."

"Mislim da su danas sve maske pale, da je danas sve jasno", kazao je Nikola Mažar (HDZ)

Lijeva oporba situaciju vidi drukčije. Saša Đujić (SDP) sve naziva ucjenom. "Ucjena. Ili to, ili ste vi krivi za propast. I šta bi mi sad trebali?" "Opozicija koja ne bi pružila otpor, kapitulirala bi pred naletom autoritatornosti koju Andrej Plenković provodi u Hrvatskoj", tvrdi Sandra Benčić (Možemo!)

HDZ je na plenarnu sjednicu uputio tri imena - Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec, koji je, naglašavaju vladajući, bio uvjet SDP-a i Možemo. Za izglasavanje je potrebna dvotrećinska većina zastupnika. Ljevica ne da ruke. Više doznajte u prilogu.