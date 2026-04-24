Europa uvodi novi benzin, stručnjak za RTL Danas: 'Ovi automobili mogu stradati u Hrvatskoj'

Europska komisija razmatra uvođenje nove vrste benzina, E20, koji bi mogao donijeti niže cijene na benzinske postaje i smanjiti emisije štetnih plinova.

Riječ je o mješavini od 80 posto benzina i 20 posto bioetanola. Proizvodnja bioetanola dugoročno je isplativija i manje podložna geopolitičkim krizama od uvoza sirove nafte. Očekuje se da će države članice EU-a primijeniti i niže trošarine na goriva s većim udjelom ekološke komponente kako bi potaknule vozače na njihovo korištenje.

To predstavlja i korak naprijed u dekarbonizaciji prometa, no istovremeno otvara ključno pitanje za vozače, je li njihov automobil kompatibilan s novim gorivom.

Kod starijih automobila može biti problema

Govoreći o korištenju čistih etanola sudski vještak za promet, Krunoslav Ormuž ističe da hrvatski benzinci mogu podnijeti 10 posto etanola.

"Postoji naravno niz automobila koji su u startu predviđeni za korištenje čistih etanola. U Hrvatskoj je situacija takva da svi automobili koji koriste benzin su prilagođeni za korištenje s 10 posto etanola.

Kod automobila starije godine proizvodnje može biti puno problema ako se poveća koncentracija bioetanola, utoliko da mogu stradati instalacije goriva ili recimo može doći do začepljenja, budući da bioetanol može otopiti taloge koji su ostali u spremniku goriva", ističe Ormuž.