Europa uvodi jeftinije gorivo, što to znači za Hrvate? Stručnjak secirao ideju iz Bruxellesa

Prema njemačkom Bildu, Europska komisija razmatra uvođenje jeftinijeg benzina, tzv. E20,koji sadrži 20 posto bioetanola. Međutim prije uvođenja na tržište mora se prilagoditi Direktiva o kvaliteti goriva, a i ne preporučuje se za starije automobile.

Vozni park u Hrvatskoj je među starijima u Europi. Prema posljednjim podacima Centra za vozila Hrvatske Hrvati voze u prosjeku 13 i pol godina stare automobile.

Kada bi jeftinije gorivo moglo biti na našim pumpama? Reporterka RTL-a Danas ističe da to ovisi o brzini Bruxellesa, odnosno koliko brzo mogu izmijeniti Direktivu koja se tiče tog benzina s bioetanola.

A više detalja doznala je u razgovoru s energetskim stručnjakom Ivicom Jakićem.

Je li ova ideja s bioetanolom izvediva i što je uopće on? Kako se dobiva?

Ideja nije nova, već je postojala prije, samo je pitanje u kolikom se postotku stavljao. Govorimo o etilnom alkoholu koji se dobiva od škroba i šećera. No, sad je na Komisiji da ubrzano napravi regulativu koja mora dozvoliti da se u vozila smije puštati dodatak benzina s 20 posto goriva, zato se zove E20. S druge strane, ako se to ubrza, to će značiti više pozitivnih čimbenika. Prvo, smanjit će se potreba za uvoznim energentima, konkretno derivatima, a samim time i naftom. S druge strane učinit će se dekarbonizacija prometa koja se toliko željno iščekuje. A treće, past će cijena goriva jer imate proizvodnju e-metanola, etanola iz šećerne trske ili kukuruza koji rastu na europskom tlu. Imate onda europski proizvod koji zamjenjuje proizvodnju goriva i energenata iz uvoza.

Kada kažu da će taj bio etanol biti osjetno jeftinije gorivo, hoće li biti jednako kvalitetno?

Hoće, kako ne. Samo treba voditi računa da vozila moraju biti napravljena na način da mogu prihvatiti 20 posto etanola.

Jesu li sada takva vozila?

Nova vozila koja se sada rade to prihvaćaju, a starija vozila morat će napraviti određene preinake s obzirom na brtve ili dosjede, odnosno dijelove koji se u pokretu ribaju. No to će biti neminovno prije nego što se prijeđe na stopostotnu elektrifikaciju ili vozila na vodik.

Hrvatska vozila koja su 13 i pol godina stara neće moći točiti to jeftinije gorivo na bio etanol?

Ako naprave preinake na raspršivaču i crpkama, moći će imati. Ali treba pustiti da se vidi kako će tržište reagirati.

Može li se benzin s bioetanolom proizvoditi u Hrvatskoj?

Može. Kod nas se rade aditivi, etanol od šećerne trske i škroba, pa se miješa u rafinerijama s postojećim benzinom pa se stavlja na tržište. Velika je mogućnost da Hrvatska postane jedna od proizvođača etanola.

Što je s vozačima dizelaša, mogu li oni nešto tako dobiti?

Prije je bio takozvani B7, sedam posto se moglo puštati goriva aditiva u dizel goriva. Ali to su bila masti ili ulja. Svako ulje ili mast životinjskog ili biljnog podrijetla, uljana repica ili suncokretovo ulje će biti dodatak gorivu. Ali ne zaboravimo da je najbolje bilo palmino ulje. Hrvatska može postati hub. U Gaženici postoji postrojenje koje već sada može raditi dodatak bio dizelu da ga pušta u gorivo. Hrvatska tako može biti ozbiljan proizvođač dodataka za goriva nove generacije.