KAOS ZBOG IRANA

Nafta nestaje, a vraća se i ugljen: 'Suočavamo se s najvećom prijetnjom ikad'

Foto: Shutterstock

Europa ostaje i bez mlaznog goriva i mogući su veliki problemi u zračnom prometu, a opskrba se sada pokušava osigurati iz SAD-a i Nigerije, upozorio je čelnik Međunarodne agencije za energiju

23.4.2026.
15:06
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
"Suočavamo se s najvećom prijetnjom energetskoj sigurnosti u povijesti", izjavio je Fatih Birol, čelnik Međunarodne agencije za energiju, u četvrtak za CNBC.

Dodao je da se do danas gubilo 13 milijuna barela nafte dnevno. Birol je i ranije upozorio da bi rat s Iranom i nastavak zatvaranja Hormuškog tjesnaca mogli dovesti do "najveće energetske krize s kojom smo se ikada suočili".

Pritom je pozvao vlade diljem svijeta da ojačaju otpornost i to kroz širenje alternativnih izvora energije. Dodao je da očekuje da će zamah (u svom udjelu op.a) uzeti prije svega nuklearna energija, ali i obnovljivi izvori energija - solarna i energija vjetra. Očekujem da će električni automobili profitirati iz ove situacije", istaknuo je.

Ipak, naveo je i da očekuje da će se neka alternativna fosilna goriva vratiti u upotrebu: "U nekim zemljama očekujem i povratak ugljena, posebno u velikim državama Azije."

Za Hormuški tjesnac kroz koji je prije rata u Iranu prolazilo oko 20 milijuna barela nafte i naftnih derivata dnevno, rekao je da je trenutačno pod "dvostrukom blokadom" jer ni Iran ni SAD ne dopuštaju ulazak ili izlazak brodova.

Opisujući ga kao jedno od najkritičnijih svjetskih "uskih grla" za transport nafte, IEA upozorava da će njegovo zatvaranje utjecati na globalni gospodarski rast, potaknuti inflaciju i potencijalno dovesti do racionalizacije energije. Agencija je upozorila i na mogući skori manjak mlaznog goriva u Europi, pri čemu bi se neke zemlje mogle suočiti s nestašicama već za nekoliko tjedana.

"Europa oko 75 posto svog mlaznog goriva dobiva iz rafinerija na Bliskom istoku, a to je sada praktički palo na nulu. Europa sada pokušava osigurati opskrbu iz SAD-a i Nigerije. Ako ne uspijemo osigurati dodatni uvoz, naći ćemo se u problemima”, rekao je Birol za CNBC.

“Iskreno se nadam da će se tjesnac otvoriti i da će izvoz iz rafinerija ponovno krenuti, ali moguće je da ćemo u Europi morati poduzeti i mjere za smanjenje zračnog prometa”, dodao je. Smatra da puštanje naftnih rezervi daje samo privremeno rješenje.

"Pravi lijek je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca", zaključio je.

