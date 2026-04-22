Pala Mađarska blokada! Nafta potekla naftovodom Družba, EU ekspresno odobrila milijarde Ukrajini

Odobren je kredit Ukrajini od 90 milijardi eura, potvrdio je to u srijedu glasnogovornik ciparskog predsjedanja Vijećem EU-a.

Vijest dolazi nakon što su Mađarska i Slovačka objavile da je Ukrajina ponovno pokrenula tranzit nafte putem naftovoda Družba, a prve isporuke očekuju se do 23. travnja. Obustava tranzita bila je razlog zbog kojeg je Budimpešta od veljače blokirala kredit.

Naftovod, kojim se ruska sirova nafta transportira prema Slovačkoj i Mađarskoj, prestao je s radom krajem siječnja nakon što je oštećen u navodno ruskom napadu. Budimpešta i Bratislava optužile su Kijev da namjerno obustavlja tranzit.

"Danas su i kredit za Ukrajinu od 90 milijardi eura, kao i 20. paket sankcija, uvršteni na dnevni red veleposlanika EU-a te su odobreni na razini Corepera (Odbora stalnih predstavnika)", rekao je glasnogovornik ciparskog predsjedanja Vijećem EU-a, objavlio je Kyiv Independent.

Pokrenut je brzinski postupak odobrenja kredita, a očekuje se da će biti dovršen do poslijepodneva 23. travnja.

Budimpešta je ranije poručila da će konačno odobrenje dati tek kada nafta ponovno počne pristizati u Mađarsku putem naftovoda Družba.

MOL, najveća mađarska energetska kompanija, priopćila je 22. travnja da ju je operator ukrajinskog dijela naftovoda, Ukrtransnafta, obavijestio kako je "prihvat sirove nafte iz Bjelorusije putem sustava naftovoda Družba započeo u Ukrajini danas u podne".

To je potvrdila i slovačka ministrica gospodarstva Denisa Sakova, koja je izjavila da bi isporuke u Slovačku trebale biti nastavljene do jutra 23. travnja.

Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je 21. travnja da su potrebni radovi na sanaciji završeni i da je naftovod spreman za ponovno pokretanje.

Ukrajina se još nije javno očitovala o ponovnom pokretanju rada. Predstavnik Naftogaza, matične kompanije Ukrtransnafte, odbio je komentirati.

Kredit je ključna financijska pomoć za Ukrajinu, koja se suočava s nedostatkom sredstava uslijed ruske invazije, a namijenjen je pokrivanju financijskih potreba zemlje u razdoblju 2026.–2027., pri čemu su dvije trećine predviđene za obranu, a ostatak za proračunsku potporu.

Isplata sredstava planirana je između kraja svibnja i početka lipnja.

Mađarska i Slovačka, obje bez izlaza na more, bile su jedine članice EU-a koje su i dalje primale rusku sirovu naftu putem južnog kraka naftovoda prije prekida. Taj pravac čini oko 86–92 posto uvoza nafte u Mađarsku i gotovo cjelokupnu opskrbu Slovačke.

Mađarska energetska kompanija MOL već je podnijela zahtjeve za prve količine tranzita, koje bi trebale biti ravnomjerno raspodijeljene između Mađarske i Slovačke, izvijestio je Reuters pozivajući se na neimenovani izvor.

