Magyar oživljava propalo carstvo? Ovo je njegova vizija, ide na 'instrukcije' u Poljsku

Novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar želi oživjeti utjecaj srednje Europe, koristeći njezinu carsku prošlost, piše Politico, uzimajući u obzir Magyarove izjave da želi produbiti veze sa susjednim državama, posebno Austrijom, prije svega gradeći odnos na snažnim gospodarskim vezama i zajedničkoj povijesti ukorijenjenoj u Austro-Ugarskom Carstvu s kraja devetnaestog stoljeća.

"Nekada smo dijelili zemlju, a Austrija je ključni gospodarski partner Mađarske“, rekao je Magyar nakon pobjede nad Viktorom Orbánom na mađarskim izborima ranije ovog mjeseca. "Želio bih ojačati odnos između Mađarske i Austrije iz povijesnih, ali i kulturnih i gospodarskih razloga."

Magyar je pobijedio Orbána, između ostalog, obećanjem da će resetirati odnose Mađarske s EU-om. Ali, on to zamišlja unutar bloka srednjoeuropskih zemalja predvođenih istomišljenicima - desničarskim čelnicima - za koje vjeruje da dijele kulturni pogled, ekonomske interese i konzervativne stavove o svemu, od migracija do energetske politike. Te zemlje su, uz iznimku Poljske, tradicionalno pokazivale veću spremnost za održavanje poslovnih veza s Moskvom.

Na 'instrukcije' u Poljsku

Magyar je već javno iznio kako bi mogao ostvariti svoju viziju srednjoeuropskog bloka. Na konferenciji za novinare ranije ovog mjeseca predložio je spajanje Višegradske skupine - neformalnog saveza Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke - sa Slavkovskim formatom, okvirom za suradnju koji uključuje Austriju, Češku i Slovačku.

"Vjerujem da je to u interesu svake zemlje, uključujući Austriju i Mađarsku", rekao je Magyar. "Stoga se nadam da ćemo ovdje moći postići napredak."

Kao jasan signal te strategije, Magyar je rekao da će njegova prva putovanja u ulozi premijera, početkom svibnja, biti u Varšavu i Beč. Naime, iako Austriju smatra prirodnijim saveznikom, Magyar može puno naučiti od poljskog premijera Donalda Tuska i njegovih napora da obnovi liberalnu demokraciju nakon godina populističke vladavine, uključujući i to kako osloboditi sredstva EU-a zadržana zbog problema s vladavinom prava.

Ista veličina i zajednički interesi

Jedan od Magyarovih prioriteta je osigurati oslobađanje 18 milijardi eura zamrznutih sredstava EU-a. Kao i osigurati pristup europskom kreditu od 16 milijardi eura te ukinuti kazne od milijun eura dnevno za Mađarsku zbog odbijanja poštivanja zakona EU o migracijama.

"Posjet Varšavi je posvećen dijeljenju iskustava o povratku u liberalnu demokraciju", rekao je Emil Brix, bivši austrijski diplomat i povjesničar koji je proučavao kraj Austro-Ugarskog Carstva. "Posjet Beču ima više veze s europskom politikom i s činjenicom da je potrebno razviti vlastite prijedloge unutar ove regije."

Austrijska vlada je, čini se, otvorena za tu ideju. Visoki austrijski diplomat, koji je želio ostati anoniman, rekao je da postoji inherentna logika u jačanju suradnje među srednjoeuropskim državama unutar EU-a po uzoru na model Beneluxa.

"Sve smo države otprilike iste veličine s mnogo zajedničkih interesa i zajedno bismo bili relevantniji u smislu glasačkog kapaciteta", rekao je diplomat.

Snažne veze s Austrijom

Za austrijsku vladu predvođenu konzervativcima, produbljivanje veza s Mađarskom dugo je bila strateška ambicija. Početkom 2000-ih, uoči pristupanja nekoliko bivših komunističkih zemalja EU-u, austrijski čelnici predložili su obnovljeni savez sa Srednjom Europom.

Napor je na kraju propao, uslijed straha Poljske i Slovenije da Beč pokušava ponovno uspostaviti hegemoniju, više od 80 godina nakon raspada Austro-Ugarskog Carstva.

Sada, samouvjerenija i prosperitetnija Mađarska predlaže bliži savez. Ni poljski čelnici, s rastućom gospodarskom i vojnom moći svoje zemlje, više se ne osjećaju ugroženi tom mogućnošću, kažu stručnjaci. Austrijski konzervativci također vide novu priliku sada kada je Orbán otišao.

"Usko smo surađivali s Orbánom 1990-ih i uvijek kažem da bi mladi Orbán sigurno bio jedan od najvećih kritičara starijeg Orbána danas", rekao je Reinhold Lopatka, zastupnik u Europskom parlamentu iz vladajuće konzervativne Austrijske narodne stranke. "Unatoč svim problemima s kojima smo se suočavali, uspjeli smo surađivati ​​na nekim pitanjima, ali tijekom godina to je postajalo sve teže i na kraju nemoguće."

Magyar i konzervativni austrijski kancelar Christian Stocker započeli su s postavljanjem temelja za post-Orbánove odnose između na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji u veljači. Dvojac je raspravljao o Magyarovom inauguracijskom posjetu Beču i tome kako poboljšati uvjete za austrijske tvrtke koje posluju u Mađarskoj.

Očekuje se da će Magyar u Beču pokušati zacrtati zajednički stav o migracijama i razgovarati o sudbini Srednjoeuropskog sveučilišta - koje je 2019. preselilo svoj glavni kampus iz Budimpešte u Beč nakon Orbánove kampanje protiv te institucije - rekao je visoki austrijski diplomat.

Dvije zemlje već su usko gospodarski povezane. Austrija je, nakon Njemačke, drugi najveći investitor u Mađarskoj s obujmom ulaganja od preko 11,7 milijardi eura. Oko 134.000 Mađara radi u Austriji, a mnogi od njih svakodnevno putuju na posao.

Austrijska nacionalna banka je prošle godine u izvješću navela da rastuće trgovinske veze sa zemljama srednje i jugoistočne Europe imaju stabilizirajući učinak na austrijsko gospodarstvo u vrijeme sve veće trgovinske nesigurnosti na globalnoj razini.

Lekcije iz Bruxellesa

Ipak, među srednjoeuropskim zemljama i dalje postoje ključne razlike koje bi mogle zakomplicirati napore za stvaranje bližeg saveza. Primjerice, Austrija i Poljska aktivno podržavaju dodatnu pomoć EU-u za Ukrajinu. Iako se od Mađarske pod Magyarom više ne očekuje da će opstruirati pomoć kao što je to činio Orbán, ona se pridružuje Češkoj i Slovačkoj u odustajanju od podrške paketu kredita EU-a za Kijev od 90 milijardi eura. Zemlje također imaju različita mišljenja o pristupanju Ukrajine EU-u.

Unatoč tim razlikama, stručnjaci tvrde da među zemljama Srednje Europe i dalje postoje snažni zajednički interesi, posebno kada je riječ o gospodarskim inicijativama i velikim infrastrukturnim projektima.

"Kad bi te zemlje mogle predstaviti integrirane prijedloge i integrirane projekte koji su koordinirani, to bi ojačalo njihovu poziciju kada je u pitanju raspodjela sredstava i kohezijskog novca iz Bruxellesa", rekao je Reinhard Heinisch, politolog sa Sveučilišta u Salzburgu.

Magyarova težnja za izgradnjom srednjoeuropskog saveza mogla bi biti ukorijenjena i u njegovom shvaćanju kako moć zapravo funkcionira u Bruxellesu. Novi premijer tamo je proveo gotovo desetljeće, kao diplomat pod Orbánom.

"On je u osnovi prvi mađarski premijer koji savršeno razumije kako funkcioniraju Bruxelles i EU strojevi", rekao je Stefano Bottoni, profesor na Sveučilištu u Firenci specijaliziran za istočnu Europu. "A ako želite imati veći utjecaj u Bruxellesu, ako želite biti protuteža velikim [zemljama] - Francuskoj, Njemačkoj - onda morate udružiti snage."

