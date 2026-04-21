Srbija zabrinuta nakon pada Orbana: 'Nemamo snažnog pokrovitelja kao Hrvatska'

Srbija nema klasičnog "pokrovitelja" na svom europskom putu, ocjenjuju srpski analitičari. Viktor Orban - koji je naglašavao da je Srbija spremna za ulazak - uskoro odlazi s mjesta premijera Mađarske, a na neformalnom sastanku Europske unije na Cipru, koji se održava 23. i 24. travnja, neće se raspravljati o proširenju Unije.

Karijerni diplomat Zoran Milivojević kaže, Srbija "nema saveznika u onom klasičnom smislu", a u EU postoje tri grupe država koje na ovo pitanje različito gledaju.

"Jedna grupa inzistira na određenim političkim uvjetima, posebno na ruskoj temi, i to su baltičke države i Njemačka kojima je kriterij uvođenja sankcija Ruskoj federaciji dominantan uvjet. Druga grupa država podržava regiju Zapadnog Balkana i Srbiju iz geopolitičkih i geostrateških razloga, ali i zbog globalnog konteksta, i u toj grupi su Francuska i Italija. Ne zaboravimo da su Francuska i Italija krajem prošle godine uputile pismo ostalim državama članicama da daju "zeleno svjetlo" Srbiji za otvaranje Klastera 3 i da se napokon deblokiraju pristupni pregovori", kaže Milivojević za Kurir.

Hrvatska i Litva 'direktno uvjetuju'

Dodaje da postoji i grupa zemalja koja ima generalno pozitivan stav prema Srbiji, a u njoj su Španjolska, Grčka, Rumunjska, Slovačka i Cipar koje, dodaje, nisu priznale neovisnost Kosova. Zatim, tu su zemlje koje Srbiju podržavaju do granice savezništva kao što su Austrija, Rumunjska, Češka, Slovačka, Grčka, Cipar i Španjolska. Do jučer je, nastavlja, u toj istoj grupi bila i Mađarska, ali tek treba vidjeti kakav će stav zauzeti novoizabrani Peter Magyar. Slična je situacija u Bugarskoj gdje je bivši predsjednik Rumen Radev tek pobijedio na parlamentarnim izborima.

Stručnjak je posebno istaknuo dvije države od kojih Srbija može "očekivati direktna uvjetovanja". Rekao je da je na čelu te grupacije Hrvatska, a da slijedi Litva.

Istaknuo je i da važnu ulogu igraju političke stranke koje su na čelu države pa tako, tvrdi, veće uvjete za članstvo postavljaju Zeleni, Liberali i Socijaldemokrati koji "imaju odbojan stav prema Srbiji". S druge strane, desne političke strukture koje su na liniji suverenizma podržavaju Srbiju.

'Srbija nema snažnog pokrovitelja'

"Srbija nije ničiji proteže u EU, nema snažnog pokrovitelja kao što je Hrvatska imala Njemačku, a koji bi nam želio, ali i mogao ublažiti neke uvjete za članstvo", rekao je za Kurir politolog Ognjen Gogić koji je istaknuo da su skoro sve zemlje EU-a za proširenje, ali da se njihovi uvjeti jako razlikuju.

"Većina zahtijeva usklađivanje s vanjskom politikom EU-a, prije svega u smislu uvođenja sankcija Rusiji i ne vidim tko bi nam pomogao da to izbjegnemo", rekao je Gogić. "Međutim, smatram da mi nikad nismo ni imali pokrovitelje na tlu EU, da Orban je možda mogao spriječiti da nam se postavalju novi uvjeti za članstvo, ali je i sam često govorio kao euro-skeptik".

Ovaj politolog očekuje da će Europa biti kritičnija prema Srbiji sada kada nema Orbana, dok potoje i zemlje koje su Srbiji više naklonjene, poput Francuske i Slovačke.

