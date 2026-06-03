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TRAGEDIJA U KRIŽEVCIMA /

Oproštaj od veterinara Gianluce (48): 'Jaši nebeskim prostranstvima, slobodan poput vjetra'

Oproštaj od veterinara Gianluce (48): 'Jaši nebeskim prostranstvima, slobodan poput vjetra'
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Foto: Facebook/Gianluca Bottai

Iako mu je hitno pružena liječnička pomoć, muškarac je podlegao teškim ozljedama

3.6.2026.
11:41
Andrea Vlašić
Facebook/Gianluca Bottai
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Veterinarski djelatnik (48) poginuo je u utorak poslijepodne nakon što ga je na križevačkom području kobila udarila u prsni koš.

Kako je izvijestila policija, veterinarski djelatnik Gianluca Bottai (48) u staji je obavljao zahvat obrade kopita kobili kada ga je životinja stražnjom nogom snažno udarila u prsa.

Iako mu je hitno pružena liječnička pomoć, muškarac je podlegao teškim ozljedama. Njegovo tijelo prevezeno je na Odjel za patologiju Opće bolnice Bjelovar, gdje će po nalogu Županijskog državnog odvjetništva biti obavljena obdukcija.

Nakon vijesti o njegovoj smrti od njega se na društvenim mrežama emotivnom porukom oprostila Hrvatska Paint Horse Asocijacija.

"Otišao si prerano, ostavljajući iza sebe prazninu koju će biti teško ispuniti. Bio si poseban čovjek – prije svega ponosan otac svojih kćeri. Radio si ono što si volio i u tome ostavio neizbrisiv trag. Bio si veliki zaljubljenik u konje, vrstan horseman i još bolji potkivač, čovjek kojeg su krasili znanje, predanost i ljubav prema onome čime se bavio", napisali su.

"Samo prije nekoliko mjeseci razgovarali smo o tvojim planovima, snovima i ciljevima koje si s toliko strasti gradio. Nažalost, sudbina ti nije dala priliku da ih ostvariš, ali će sjećanje na tvoju energiju, entuzijazam i viziju ostati živjeti među svima koji su te poznavali", nadodali su te mu zahvalili za sav njegov "trud koji je uložio u začetke western jahanja u Hrvatskoj, za prijateljstvo koje je nesebično pružao i za svaku riječ podrške, savjet i osmijeh koje je dijelio s nama".

Oproštaj od veterinara Gianluce (48): 'Jaši nebeskim prostranstvima, slobodan poput vjetra'
Foto: Facebook/Gianluca Bottai

"Kad nas zauvijek napusti netko drag, uvijek se iznova nameće isto pitanje – zašto? Odgovor nikada ne pronađemo, ali ostaju uspomene, zahvalnost i ponos što smo imali priliku dijeliti dio života s tobom.

Sada jaši nebeskim prostranstvima, slobodan poput vjetra. Čuvaj svoje voljene, svoje prekrasne kćeri i sve one koji te nose u srcu. Vjerujemo da ćemo se jednog dana ponovno sresti. Počivaj u miru. Iskrena sućut cijeloj obitelji i svima koji su ga voljeli!", zaključno su napisali.

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