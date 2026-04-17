'POKRENUT ĆU OBRAČUN' /

Magyar zaprijetio: 'Svi koji sudjeluju u takvim aktivnostima odgovarat će'

Magyar zaprijetio: 'Svi koji sudjeluju u takvim aktivnostima odgovarat će'
Foto: Daniel Alfoldi/Zuma Press/Profimedia

Viktor Orban tvrdi da Mađarska nije korupmiranija od drugih europskih država

17.4.2026.
14:05
Hina
Pobjednik mađarskih izbora Peter ‌Magyar izjavio je u petak da se uništavaju dokumenti iz vremena odlazeće vlade Viktora Orbana i pozvao da se prijave takve pojave. Dodao je da je otvorena online platforma na koju se mogu javiti zviždači.

"Svi koji sudjeluju u takvim kriminalnim aktivnostima odgovarat će kada se formira nova vlada", napisao je Magyar na Facebooku. On bi za premijera trebao prisegnuti 9. ili 10. svibnja kada se sastane novi parlament.

Magyar je rekao da dobiva izvještaje o tome kako se uništavaju dokumenti u ministarstvima i vladinim agencijama te u tvrtkama koje su rasle za vrijeme 16-godišnje vladavine bivšeg premijera Orbana.

Magyar je obećao da će pokrenuti obračun s korupcijom kako bi osugurao milijarde eura iz europskih fondova koje su bile zamrznute za vrijeme Orbana.

Bivši premijer je uporno odbacivao optužbe tvrdeći da Mađarska nije korupmiranija od drugih europskih država.

