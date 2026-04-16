POMAGAO I RUSIMA /

Gdje je nestao ovaj čovjek? Orbanov jastreb uništavao dokumente, a sada kao da je 'propao u zemlju'

Szijjártó se suočava s optužbama da je dijelio povjerljive informacije s Rusijom te da je uništavao povjerljive dokumente

16.4.2026.
16:38
Tajana Gvardiol
Mađarski ministar vanjskih poslova na odlasku Péter Szijjártó, propustit će sljedeći sastanak Vijeća EU za vanjske poslove u Luksemburgu, potvrdili su diplomati za Euronews. Iz njegovog ureda nisu odgovorili na upit gdje je. Diplomati su potvrdili da ni Viktor Orban neće doći na neformalni samit na Cipru sljedeći tjedan. 

Szijjártó se suočava s optužbama da je dijelio povjerljive informacije s Rusijom te da je uništavao osjetljive dokumente. Našao se u aferi zbog svojih bliskih veza s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Telefonski pozivi otkrili su da je ponudio pomoć u uklanjanju ruskih poslovnih ljudi s popisa sankcija EU-a i da je kontaktirao ruske kolege tijekom ključnog europskog samita 2023. godine, kada se pregovaralo o pristupanju Ukrajine EU. 

Nakon nedjeljnih izbora koji su rezultirali uvjerljivom pobjedom Tisze, Szijjártó je nestao iz javnosti, uključujući i društvene mreže gdje je prije bio vrlo aktivan. U ponedjeljak je novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar optužio Szijjártóa da je u Ministarstvu vanjskih poslova uništavao osjetljive dokumente vezane uz sankcije Rusiji. Magyar i njegova savjetnica za vanjske poslove Anita Orbán pozvali su osoblje ministarstva da sačuvaju sve relevantne dosjee. Ministarstvo je u srijedu odbacilo te tvrdnje, rekavši da su uništene samo papirnate kopije elektroničkih dosjea i da nisu izgubljeni nikakvi podaci.

Szijjártó se suočava s istragom zbog tajnih poziva Moskvi

U ožujku je The Washington Post izvijestio da je Szijjártó zvao ruske dužnosnike tijekom pauza na sastancima EU u Bruxellesu. Szijjártó je tvrdio da su se pozivi odvijali prije i poslije sastanaka, te je porekao kršenje bilo kakvih pravila nazivajući to diplomatskim angažmanom. Rusija je zemlja s najviše sankcija prema pravilima EU.

Kasnije tog mjeseca, skupina istraživačkih novinara objavila je snimku poziva između Szijjártóa i njegovog ruskog kolege Sergeja Lavrova, u kojem je mađarski ministar ponudio pomoć u uklanjanju sestre ruskog poduzetnika s popisa sankcija EU-a - na zahtjev Lavrova.

Prije izbora još jednom je otkriveno curenje informacija kada je Szijjártó tijekom pauze na ključnom samitu EU u Bruxellesu u prosincu 2023. informirao Lavrova. Prema snimci, Lavrov je predložio da Szijjártó iskoristi priliku kako bi izvršio pritisak na EU. Szijjártó je tvrdio da je to sve djelo stranih obaviještajnih službi, optužujući ih da da žele naškoditi Orbanovoj vladi prije izbora. 

POGLEDAJTE VIDEO: Orbanov gubitak je udarac za desnicu diljem svijeta: Magyar ga je pomeo na izborima

Peter Szijjarto Viktor Orban Mađarska Izbori Rusija Sergej Lavrov
