EU bez Orbána, ali ne i bez mira: Ovi lideri bi mogli tresti Bruxelles

U trenutku kada EU treba jedinstvo za donošenje odluka o sankcijama, proračunu i pomoći Ukrajini, pitanje nasljednika Orbánove politike postaje sve važnije.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen već je najavila mogućnost promjene pravila glasanja kako bi se izbjegle buduće blokade.

Orbána je naslijedio Péter Magyar, političar desnog centra koji najavljuje konstruktivniji odnos s Bruxellesom, no to ne znači da će Unija ostati bez unutarnjih izazova. Politico donosi tko bi mogao zauzeti Orbanovu poziciju.

Fico ostaje najbliži Orbánov saveznik

Slovački premijer Robert Fico godinama je bio Orbánov ključni partner u blokiranju odluka, osobito kada je riječ o Rusiji i pomoći Ukrajini. Često je podržavao zahtjeve za izuzećima iz financijskih paketa i sankcija.

Iako tvrdi da želi biti konstruktivan član EU-a, Fico je već upozorio da bi mogao blokirati novu pomoć Ukrajini ako procijeni da to nije u interesu Slovačke. Time se nameće kao jedan od glavnih kandidata za preuzimanje Orbánove uloge.

Babiš – 'češki Trump' s vlastitim planovima

Češki premijer Andrej Babiš, milijarder i populist, već pokazuje sklonost politikama sličnim Orbánovima. Protivio se dijelovima europske pomoći Ukrajini te oštro kritizira klimatske politike EU-a.

Iako se ne očekuje da će blokirati sve inicijative, mogao bi značajno otežavati postizanje konsenzusa, osobito oko ekonomskih i energetskih pitanja.

Meloni balansira između Bruxellesa i desnice

Talijanska premijerka Giorgia Meloni vodi opreznu politiku balansiranja između nacionalnih interesa i suradnje s EU-om. Za razliku od Orbána, rjeđe koristi otvorene blokade, ali kroz savezništva pokušava utjecati na smjer europskih politika.

Diplomati upozoravaju da postoji ideološka bliskost s Orbánom, što bi u određenim situacijama moglo dovesti do tvrđih stavova prema ključnim pitanjima.

Janša čeka povratak na vlast

Slovenski političar Janez Janša, dugogodišnji premijer i desni populist, mogao bi se vratiti na vlast nakon neizvjesnih izbora. Iako dijeli dio Orbánovih političkih stavova, razlikuje se po snažnoj podršci Ukrajini.

Njegov eventualni povratak dodatno bi ojačao populistički blok unutar EU-a, ali bez nužnog okretanja protiv Kijeva.

Radev – neizvjesni faktor iz Bugarske

Bivši bugarski predsjednik Rumen Radev pokušava politički povratak i prema anketama ima realne šanse za pobjedu. Njegovi raniji stavovi izazivaju zabrinutost — tvrdio je da Ukrajina ne može pobijediti u ratu i kritizirao vojnu pomoć EU-a.

Zbog toga je već bio u sukobu s ukrajinskim predsjednikom, što dodatno pojačava sumnje u njegov budući politički smjer.

