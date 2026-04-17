Štern objasnio kada ćemo točiti po starim cijenama i što će biti s hranom: 'Ovo kaže praksa'

Promet u Hormuzu opet je otvoren, a cijeli svijet zato u ovom trenutku gleda u uživo-kartu trenutačnog stanja plovila u Hormuškom tjesnacu, uskom prolazu koji vodi iz Perzijskog u Omanski zaljev i glavni je tankerski prolaz zaljevskih proizvođača nafte.

No, pitanje je kada će ona opet stići do Europe i kada bi cijene goriva mogle značajnije pasti. O tome smo razgovarali s naftnim stručnjakom Davorom Šternom.

Na pitanje koliko će trebati vremena da se stabilizira lanac opskrbe, Štern navodi: "S obzirom na toliki broj tankera koji čekaju ukrcaj, a pitanje je i količina raspoloživosti nafte u skladištima, teško je prognozirati. Međutim, kad počne ukrcaj, trebat će sigurno mjesec-dva da se svi tankeri koji čekaju i oni koji su u dolasku... Ako se situacija dalje normalizira i stabilizira, trebat će mjesec do dva dok se situacija ne raščisti po pitanju nafte."

'Neviđeni prometni čep'

"Po pitanju derivata ne znamo, nitko ne može točno reći jer ne znamo stupnjeve oštećenja instalacija i rafinerija u Zaljevu, čak i naftovoda samih, odnosno prihvatnih luka za tankere. Sve drugo bilo bi pogađanje, međutim, prvi dani pokazat će kojim se tempom to rješava, a onda će biti lakše prognozirati kada će doći tankeri", dodaje stručnjak.

Odmah nakon vijesti o otvaranju Hormuza, cijena sirove Brent nafte pala je za deset posto, odnosno ispod 90 dolara po barelu. Šterna smo pitali kada možemo očekivati da će se to u konačnici preliti na benzinske crpke. "Cijena nafte i cijena derivata nisu više toliko proporcionalno vezane, zato što su derivati na različitim pozicijama na burzama i njihova cijena ne korespondira uvijek s cijenom nafte kao što je nekad bilo. Vrlo teško je reći, ali cijene bi trebale padati. Nafta pada, padat će i derivati, ali drugim tempom i drugom dinamikom", smatra naš sugovornik.

Naftnog stručnjaka zatražili smo da opiše kako sada izgleda situacija u Hormuškom tjesnacu s obzirom na sve tankere. "Došlo je do skoro neviđenog prometnog čepa, još nikad u povijesti nije bio toliki broj tankera koji su čekali s jedne strane za ulaz ili s druge za izlazak. Ne bih volio biti na mjestu prometnika koji će trebati u dogledno vrijeme rješavati pitanje prioriteta. Bit će velika utakmica, tko će se prvi privezati, doći do robe. Bit će interesantno za pratiti, ali ti ljudi znaju posao, nadajmo se da će ga odraditi posao kako treba", kaže Štern.

Kada ćemo točiti po starim cijenama?

Kazao nam je i što očekuje po pitanju intervencija Vlade u idućem periodu: "Kao i uvijek, vladine intervencije prestaju biti intervencije ako će cijene padati. Trošarine će se vratiti na normalu, PDV se nije ni dirao, nije se puno diralo ni marže trgovaca. Vjerujem da će se sve vratiti u normalu, nadajmo se da će to biti upravo sada pred početak turističke sezone, tako da se normalizira stanje u avioprijevozu i automobilskom prijevozu. Ako se ovako situacija nastavi, neće više biti potrebe za intervencijama."

Na pitanje bismo li uskoro mogli očekivati da ćemo moći točiti gorivo po starim cijenama, Štern kaže: "Ako se sve stabilizira u roku od mjesec-dva tržište bi se moglo vratiti na stare cijene i to bi bilo ono što svi priželjkujemo".

Zanimalo nas je i smatra li da će pasti cijene hrane i prijevoza, ili će ostati zacementirane. "Praksa je dosad pokazala da se te cijene nikada nisu vraćale na staro, ali ovaj put nije bilo velikih šokova tih cijena. Mislim da se tu neće događati prevelike korekcije. Ovisi o poštenju trgovaca i proizvođača. Ali nismo sami, imamo puno robe iz uvoza, puno je veće pitanje kako će ponašati druge države gdje nije bilo intervencije vlade u cijene energenata i gdje su se dizale više nego kod nas", zaključuje Štern.