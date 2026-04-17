Donald Trump tvrdi: 'Rat s Iranom ide glatko i trebao bi uskoro završiti'

Rat na Bliskom istoku ušao je u 49. dan. Donald Trump rekao je da su se Izrael i Libanon dogovorili o 10-dnevnom primirju koje je stupilo na snagu u četvrtak navečer. Izrael se bori protiv Hezbollaha kojeg podržava Iran u Libanonu od ranih dana iranskog sukoba. Trump je pozvao čelnike Izraela i Libanona u Bijelu kuću.

Iranski dužnosnik rekao je da su Iran i SAD postigli određeni napredak dok se zalažu za sporazum uz posredovanje Pakistana. No, rekli su da ostaju "vrlo sporna pitanja" oko Teheranovih nuklearnih ambicija. Drugi krug pregovora vjerojatno održati u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana.

Primirje između SAD-a i Irana ušlo je u drugi tjedan, ali američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da su SAD "naoružane" i "promatraju", a general Dan Caine dodao je da je vojska "spremna nastaviti borbene operacije u svakom trenutku". Papa je oštro kritizirao vođe koji troše milijarde na ratove i rekao da svijet "pustoši šačica tiranina" nakon što ga je Donald Trump napao na društvenim mrežama.

Ključni događaji:

Iran će s oprezom pristupiti prekidu vatre u Libanonu

5.56 - Mohammad-Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta, rekao je da će Teheran pristupiti desetodnevnom prekidu vatre između Izraela i Libanona "s oprezom".

Ghalibaf je dodao da će Iran i Hezbollah, militantna skupina koju podržava Teheran i koja ima sjedište u Libanonu, "ostati zajedno do pune pobjede".

"Kao što sam rekao i sinoć, prekid vatre nije bio ništa drugo nego rezultat Hezbollahove postojanosti i jedinstva Osovine otpora; i s ovim prekidom vatre postupat ćemo s oprezom i ostat ćemo zajedno do pune pobjede. Zahvaljujem posredničkim naporima Države Pakistan i generala Asima Munira na podršci ovom prekidu vatre. Vjerni smo svom obećanju", rekao je.

Prekid vatre stupio je na snagu u četvrtak u 22 sata. Međutim, samo nekoliko sati kasnije libanonska vojska optužila je Izrael za "kršenje" sporazuma, tvrdeći da je zabilježila "nekoliko izraelskih napada" i "povremeno granatiranje usmjereno na brojna sela" u južnom Libanonu.

Trump kaže da rat s Iranom ide 'glatko' i 'trebao bi uskoro završiti'

3.30 - Donald Trump rekao je da iranski rat ide "glatko" i tvrdio da bi sukob "trebao uskoro završiti". Trump, koji je davao slične izjave posljednjih tjedana, govorio je na događaju u Las Vegasu, nakon što je ranije novinarima rekao da SAD trenutno ima "vrlo dobar odnos s Iranom".

Odgovarajući na pitanja ispred Bijele kuće u četvrtak, američki predsjednik, kada je upitan hoće li se produžiti dvotjedno primirje s Iranom - koje bi trebalo završiti sljedeće srijede - rekao je da "vrlo dobro poslujemo" s Teheranom.

No, Trump je inzistirao da će produžiti primirje "ako bude potrebno" i tvrdio je da je Iran pristao da nikada neće imati nuklearno oružje.

Drugi krug pregovora između SAD-a i Irana uskoro bi se mogao održati u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana.