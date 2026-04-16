Trump objavio usred noći: 'Sutra će se dogoditi nešto čega nije bilo 34 godine'

Rat na Bliskom istoku u četvrtak je ušao u 48. dan.

Bijela kuća u srijedu je negirala da je zatražila produljenje primirja, no dodaje da vjeruje u nastavak pregovora. Iranska državna radiotelevizija izvijestila je pak da se, unatoč trenutačnom prekidu vatre, za vojnu službu dobrovoljno prijavilo više od 26 milijuna ljudi.

Ključni događaji:

Tijek događaja:

Trump - Danas pregovori između Izraela i Libanona

6.25 - Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će se razgovori između izraelskih i libanonskih čelnika održati u četvrtak.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je kazao da "pokušava osigurati malo prostora za predah" između dvije zemalja.

"Prošlo je mnogo vremena otkako su dvojica čelnika razgovarala - čak oko 34 godine. Sutra će se dogoditi", napisao je Trump u srijedu navečer.

Podsjetimo, premijer Izraela Benjamin Netanyahu navodno se u srijedu sastao sa svojim sigurnosnim kabinetom kako bi se razmotrilo o mogućnosti sporazuma o prekidu vatre s Libanonom, gdje je smještena militantna skupina Hezbolah koju podržava Iran.

Peking potvrdio podršku "dinamici mirovnih pregovora" na Bliskom istoku

6.21 - Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi potvrdio je u srijedu da Peking podržava "održavanje dinamike mirovnih pregovora" na Bliskom istoku, u razgovoru sa svojim iranskim kolegom koji je rekao da "računa" na Kinu, prenosi AFP.

Pregovori "su u temeljnom interesu iranskog naroda", dodao je, prema izjavi. Naglasio je da je Kina spremna nastaviti igrati "konstruktivnu ulogu" u naporima za postizanje mira na Bliskom istoku, nakon što je prvi krug iransko-američkih pregovora u Islamabadu propao.

Wang Yi izjavio je da se "sigurnost Irana, kao i njegova legitimna prava i interesi, moraju poštovati i štititi" kao obalne države strateškog Hormuškog tjesnaca, naglašavajući da se "istodobno... mora jamčiti sloboda plovidbe i sigurnost".

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je kako Teheran "računa na Kinu da će igrati pozitivnu ulogu u promicanju mira i okončanju sukoba", prema kineskom izvješću. Također je izrazio "spremnost Irana da nastavi tražiti racionalno i realistično rješenje kroz mirne pregovore", rekao je izvor.

Iranska državna televizija, koja je također izvijestila o razgovoru, navodi naznačila je a je Arakči također "upozorio na opasne posljedice provokativnih stavova i djelovanja Sjedinjenih Država u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, što će dovesti do složenije situacije u regiji".