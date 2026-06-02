Američka država tužila AI: 'Stvaraju ovisnost kod djece, pomažu i potiču masovne napadače...'

Glavni državni odvjetnik Floride James Uthmeier tvrdi da OpenAI i njegov direktor Sam Altman stvaraju ovisnost kod djece, pomažu i potiču masovne napadače te nagovaraju korisnike da si oduzmu život, dok tvrtka teži profitu. Time je Florida prva američka savezna država koja je tužila tvrtku OpenAI, koja je stvorila Chat GPT. U priopćenju kao odgovor na tužbu, OpenAI je naveo da je "uveo vodeće zaštite i politike u industriji", prenosi BBC.

Cilj građanske tužbe Floride je osobno držati Altmana odgovornim za navodno "nepromišljeno i namjerno ponašanje", uključujući pokazivanje "potpunog nepoštivanja rizika za ljudski život uzrokovanog ponašanjem njegovih tvrtki", prema tužbi. Naveli su i brojne druge optužbe, uključujući obmanjujuće i nepoštene poslovne prakse, lažno predstavljanje, izazivanje javne smetnje i nemar.

Florida već vodi kaznenu istragu o tome je li ChatGPT sudjelovao u ubojstvu dviju osoba tijekom masovne pucnjave na Sveučilištu Florida State.

"Sam Altman i ChatGPT su odabrali rasu umjetne inteligencije umjesto sigurnosti i zaštite naše djece. Odabrali su profit umjesto javne sigurnosti, a mi to nećemo tolerirati ovdje na Floridi. Zato ćemo ih pozvati na odgovornost", rekao je Uthmeier na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Odgovor OpenAI

OpenAI je za BBC u izjavi rekao: "Gubitak djeteta najrazornija je tragedija koja se može dogoditi obitelji i znamo da nijedne riječi ne mogu ni približno opisati bol takvog gubitka. Umjetna inteligencija je nova i moćna tehnologija i vjerujemo da maloljetnici trebaju značajnu zaštitu, zbog čega smo uveli vodeće zaštite i politike u industriji."

Spomenuta je i sigurnost za maloljetnike kroz alate za prepoznavanje dobi i druge načine na koje roditelji mogu pratiti kako njihova djeca koriste AI.

"Znamo da ukazivanje na ovaj rad neće vratiti dijete, ali predani smo tome da to napravimo kako treba," rekao je glasnogovornik OpenAI-ja.

Brojne optužbe

OpenAI prolazi kroz brojne optužbe zbog svojih sigurnosnih praksi, uključujući nekoliko onih koje tvrde da je ChatGPT poticao na štetne zablude, uključujući i oduzimanje vlastitog života.

Obitelji u Kanadi tužile su Chat GPT, ranije ove godine, nakon masovne pucnjave na Tumbler Ridgeu jer je račun ChatGPT blokirao račun osumnjičenika zbog problematične upotrebe, no o tome nije obavještena vlast. Iako se tvrtka ispričala, navela je kako iskaz osumnjičenika nije ispunio prag vjerodostojnog ili neposrednog plana za ozbiljnu tjelesnu ozljedu drugima.

Još jedna optužba dolazi iz Floride gdje je otac tužio Google, tvrdeći da je njihov AI proizvod naveo njegovog sina da si oduzme život.

U ožujku su Meta i Google proglašeni odgovornima za štetu koju je prouzročio tužitelj (20) koji je rekao da su namjerno gradili svoje platforme tako da budu ovisne. Iako su do sada tvrdili kako nisu odgovorni za sadržaj koji stvaraju korisnici, ovakvi slučajevi dobivaju na značaju.