Obitelj ubijenog studenta tužila OpenAI: Ubojica isplanirao krvoproliće uz ChatGPT

Obitelj žrtve prošlogodišnje masovne pucnjave na Sveučilištu Florida State podnijela je u nedjelju tužbu protiv tvrtke OpenAI. Tvrde da je ChatGPT poticao ideje optuženog napadača Phoenixa Iknera uoči napada.

Tužba je uslijedila nakon prve kaznene istrage protiv OpenAI-ja koju je prošlog mjeseca otvorio glavni državni odvjetnik Floride, James Uthmeier, istražujući snosi li tvrtka kaznenu odgovornost za pucnjavu.

Obitelj Tirua Chabbe, jedne od dvije osobe koje je Ikner ubio u travnju 2025. godine, navodi da je Ikner razmijenio tisuće poruka s ChatGPT-jem prije nego što je izveo napad. Još šest osoba ranjeno je u pucnjavi. Ikner se izjasnio da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo započeti u listopadu, piše CNN.

ChatGPT pomogao ubojici u planiranju

U tužbi se navodi da je ChatGPT ubojici pomogao u planiranju logistike pucnjave, uključujući upute o rukovanju oružjem. Također ga je savjetovao o tome u koje vrijeme najviše ljudi bude na kampusu.

ChatGPT je identificirao pištolje i streljivo na temelju fotografija koje je Ikner učitao te mu je navodno rekao da je pištolj Glock, koji je nabavio, "namijenjen za brzo korištenje pod stresom“. Chatbot mu je također navodno sugerirao da drži prst podalje od okidača dok ne bude spreman pucati.

ChatGPT je "pružio ono što je on vidio kao ohrabrenje u svojoj deluziji“, navodi se u tužbi.

Obitelj Chabba traži neodređenu odštetu i inzistira na tome da OpenAI doda više zaštitnih mehanizama u ChatGPT. Amy Willbanks, odvjetnica obitelji, izjavila je da bi tvrtka trebala ublažiti i ukloniti opasnosti koje predstavlja ChatGPT prije nego što on postane dostupan javnosti.

"Ne možemo imati proizvod koji je nereguliran i koji ljudi koriste, a da ne znamo puni razmjer onoga do čega može dovesti“, rekla je Willbanks na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

OpenAI negira odgovornost

Iz OpenAI-ja su poručili da je pucnjava na kampusu tragedija, ali da ChatGPT nije odgovoran.

"U ovom slučaju, ChatGPT je pružio činjenične odgovore na pitanja s informacijama koje se mogu široko pronaći u javnim izvorima na internetu, te nije poticao niti promicao ilegalne ili štetne aktivnosti. Kontinuirano radimo na jačanju naših zaštitnih mehanizama kako bismo otkrili štetne namjere, ograničili zlouporabu i prikladno odgovorili kada se pojave sigurnosni rizici“, izjavio je glasnogovornik OpenAI-ja Drew Pusateri.

U objavi na blogu prošlog mjeseca, OpenAI je naveo da radi na obuci ChatGPT-ja kako bi prepoznao kada bi razgovori mogli rezultirati prijetnjama, potencijalnom štetom za druge ili planiranjem u stvarnom svijetu te da će usmjeravati ljude prema stručnoj pomoći.

Ako interni sustav ChatGPT-ja označi neki račun rizičnim, ljudski recenzent će provjeriti aktivnost kako bi vidio treba li obavijestiti nadležne organe, priopćila je tvrtka.

OpenAI se suočava s brojnim tužbama

OpenAI se suočava s najmanje 10 tužbi obitelji koje tvrde da su si ljudi naudili ili su naudili drugima nakon razgovora s ChatGPT-jem.

Sedam obitelji žrtava pucnjave u jednoj kanadskoj školi u veljači tužilo je prošlog mjeseca OpenAI i izvršnog direktora Sama Altmana, tvrdeći da su tvrtka i njezin chatbot ChatGPT bili sudionici u ozljedama ili smrti njihove djece.

Tužbe su uslijedile nakon isprike koju je Altman uputio u travnju zajednici Tumbler Ridge u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi, jer nisu obavijestili vlasti o razgovorima ubojice s ChatGPT-jem, čak i nakon što je osoblje interno označilo taj korisnički račun.

U tom je napadu ubijeno osmero ljudi, uključujući šestero djece, prije nego što je ubojica počinio samoubojstvo.

