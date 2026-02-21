OpenAI razmatrao upozoriti policiju prije masakra u Kanadi: 'Nismo vidjeli neposrednu prijetnju'

Tvrtka OpenAI, koja stoji iza ChatGPT-a, potvrdila je da je još prošle godine razmatrala mogućnost da kanadsku policiju upozori na aktivnosti jednog korisnika, odnosno osobe koja je nekoliko mjeseci kasnije počinila jedan od najtežih školskih masakara u povijesti Kanade. Osamnaestogodišnjakinja je prošlog tjedna u udaljenom dijelu Britanske Kolumbije usmrtila osam osoba, a potom je preminula od samoranjavanja vatrenim oružjem.

Kako su naveli iz kompanije sa sjedištem u San Franciscu, u lipnju prošle godine njihov sustav za otkrivanje zlouporaba označio je račun Jesseja Van Rootselara zbog aktivnosti povezanih s "poticanjem nasilnih radnji". U petak su priopćili da su tada razmišljali o tome treba li slučaj prijaviti Kraljevskoj kanadskoj konjičkoj policiji (RCMP), no procijenili su da sadržaj i ponašanje na računu ne prelaze prag za uključivanje tijela kaznenog progona, piše The Guardian.

Račun je ipak zabranjen u lipnju 2025. zbog kršenja pravila korištenja platforme.

Zašto nisu prijavili?

Iz OpenAI-ja su pojasnili da je kriterij za prijavu korisnika policiji postojanje neposrednog i vjerodostojnog rizika od ozbiljne tjelesne ozljede drugih osoba. U ovom slučaju, tvrde, nisu uočili konkretne ni neposredne planove koji bi upućivali na takvu prijetnju. O ovoj informaciji prvi je izvijestio Wall Street Journal.

Nakon što su saznali za napad u školi, zaposlenici OpenAI-ja kontaktirali su RCMP i dostavili informacije o toj osobi te o njezinu korištenju ChatGPT-a.

"Naše su misli uz sve pogođene tragedijom u Tumbler Ridgeu", poručio je glasnogovornik OpenAI-ja. "Proaktivno smo se obratili Kraljevskoj kanadskoj konjičkoj policiji s informacijama o toj osobi i njezinu korištenju ChatGPT-a te ćemo nastaviti surađivati u istrazi".

Prema priopćenju RCMP-a, Van Rootselaar je najprije ubila majku i polubrata u obiteljskoj kući, a zatim krenula prema obližnjoj školi gdje je počinjen masakr. Policija je navela i da je ranije imala kontakte s njom vezane uz mentalno zdravlje. Motiv napada za sada ostaje nepoznat.

Tumbler Ridge, mjesto s oko 2.700 stanovnika, smješteno je u kanadskim Stjenjacima, više od 1.000 kilometara sjeveroistočno od Vancouvera, u blizini granice s pokrajinom Alberta. Među žrtvama su 39-godišnja asistentica u nastavi te pet učenika u dobi od 12 i 13 godina, potvrdila je policija.

Ovo je najsmrtonosniji napad u Kanadi od 2020. godine, kada je napadač u Novoj Škotskoj ubio 13 osoba te izazvao požare u kojima je poginulo još devet ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvo je ubila svoju obitelj, pa počinila masakr u školi: 'Zabarikadirali smo vrata i sjedili dva sata'