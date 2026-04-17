BEZ VLADINE INTERVENCIJE /

RTL Danas doznaje nove cijene goriva: Sve pojeftinjuje! Evo koliko bi mogli plaćati

RTL Danas doznaje nove cijene goriva: Sve pojeftinjuje! Evo koliko bi mogli plaćati
Foto: RTL Danas/screenshot

Dobre vijesti za vozače

17.4.2026.
10:48
Dajana Šošić
RTL Danas doznaje nove cijene goriva koje bi trebale biti na benzinskim pumpama od utorka 21. travnja, ali bez Vladine intervencije.

Benzindizel i plavi dizel od utorka ćemo plaćati ovoliko:

  • Eurosuper: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od 1 cent)
  • Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
  • Plavi dizel: 1,31 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)

Dodajmo da su još moguće i korekcije jer današnje kotacije nisu uzete u obzir. 

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer su najavili da će cijene od utorka biti jeftinije.

Plenković je podsjetio kako se cijene formiraju u ponedjeljak i stupaju na snagu u utorak, a da bi se izračunala konačna cijena prati se cijena na burzama u protekla dva tjedna i na dnevnoj bazi. 

"Očekuje se blaga korekcija na niže, cijene nafte i goriva su u padu", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
