RTL Danas doznaje nove cijene goriva: Sve pojeftinjuje! Evo koliko bi mogli plaćati
Dobre vijesti za vozače
RTL Danas doznaje nove cijene goriva koje bi trebale biti na benzinskim pumpama od utorka 21. travnja, ali bez Vladine intervencije.
Benzin, dizel i plavi dizel od utorka ćemo plaćati ovoliko:
- Eurosuper: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od 1 cent)
- Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
- Plavi dizel: 1,31 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)
Dodajmo da su još moguće i korekcije jer današnje kotacije nisu uzete u obzir.
Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer su najavili da će cijene od utorka biti jeftinije.
Plenković je podsjetio kako se cijene formiraju u ponedjeljak i stupaju na snagu u utorak, a da bi se izračunala konačna cijena prati se cijena na burzama u protekla dva tjedna i na dnevnoj bazi.
"Očekuje se blaga korekcija na niže, cijene nafte i goriva su u padu", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.