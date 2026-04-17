RTL Danas doznaje nove cijene goriva: Sve pojeftinjuje! Evo koliko bi mogli plaćati

RTL Danas doznaje nove cijene goriva koje bi trebale biti na benzinskim pumpama od utorka 21. travnja, ali bez Vladine intervencije.

Benzin, dizel i plavi dizel od utorka ćemo plaćati ovoliko:

Eurosuper: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od 1 cent)

Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)

Plavi dizel: 1,31 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)

Dodajmo da su još moguće i korekcije jer današnje kotacije nisu uzete u obzir.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer su najavili da će cijene od utorka biti jeftinije.

Plenković je podsjetio kako se cijene formiraju u ponedjeljak i stupaju na snagu u utorak, a da bi se izračunala konačna cijena prati se cijena na burzama u protekla dva tjedna i na dnevnoj bazi.

"Očekuje se blaga korekcija na niže, cijene nafte i goriva su u padu", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.