Talijani istražuju poznatu aviokompaniju: Nakon kupnje karte putnicima stiže još jedan račun

Talijanski regulator pokrenuo je istragu kako bi utvrdio je li španjolska niskotarifna zrakoplovna tvrtka Volotea naplatom dodatka za gorivo nakon kupnje avionske karte prekršila propise o zaštiti potrošača. Španjolski prijevoznik uveo je novu cjenovnu politiku, prilagođavajući cijene karata kako bi odražavale poskupljenje kerozina zbog rata u Iranu, navodi se u priopćenju talijanskog regulatora, objavljenom u četvrtak. Volotea informira putnike o izmjenama cijena tek nakon što kupe kartu i neposredno prije planiranog datuma polaska, primjećuju u AGCM-u.

"Od putnika se nakon kupnje karte i sedam dana prije putovanja traži nadoplata u rasponu od šest do 14 eura po osobi i po letu, ovisno o kretanju najnovijih cijena sirove nafte marke Brent", napominje regulator.

Putnici mogu promijeniti let bez naknade ili otkazati rezervaciju koja im se u potpunosti refundira putem vaučera španjolskog prijevoznika. Međutim, ako ne plate dodatak za gorivo, njihova se rezervacija otkazuje i gube pravo na povrat novca, navodi se u priopćenju.

Prema mišljenju regulatora, takve jednostrane promjene cijene predstavljaju kršenje propisa o zaštiti potrošača jer potencijalno navode građane da odaberu let na temelju nepotpunih i informacija koje ih dovode u zabludu, a prikazane su u trenutku kupnje.

Osim toga, putnici su zbog takve prakse možda izloženi neprimjerenom pritisku da prihvate dodatne troškove neposredno prije polaska ili promijene planove putovanja.

Zatraženo javno pokretanje istrage

AGCM je ujedno pokrenuo postupak privremenih mjera kako bi se odmah prekinula praksa jednostranog usklađivanja cijena zrakoplovnih karata na temelju kretanja cijena sirove nafte marke Brent, navodi se u priopćenju.

Španjolska udruga za prava potrošača Facua zatražila je još u travnju pokretanje istrage o cjenovnoj politici Volotee koja je sada predmet istrage u Italiji, napominje Reuters.

Iz Volotee nisu odmah odgovorili na Reutersov upit da komentiraju talijansku istragu.