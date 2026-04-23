Cijene odletjele u nebo, a neke su prizemljili: 'Što dalje? To nitko ne može predvidjeti'

"I like pleasure spiked with pain, music is my aeroplane, it's my aeroplane", pjevali su Aerosmith u svom hitu "Aeroplane". Hoće li nam svima muzika biti jedini avion, nastavi li se rat u Iranu?

"Nažalost, vrlo je vjerojatno da će mnogima godišnji odmori biti pogođeni, bilo otkazivanjima letova ili vrlo, vrlo skupim kartama", izjavio je za Sky News Dan Jorgensen, europski povjerenik za energetiku.

I već je počelo. Najveći europski tradicionalni avioprijevoznik Lufthansa prije par mjeseci je spotovima slavio stotu obljetnicu postojanja, sada najavljuju ukidanje čak 20 tisuća kratkih letova tijekom ljeta, jer su, kažu, mnoge rute postale neprofitabilne.

Niti jedan od otkazanih Lufthansinih letova zasad se ne odnosi na hrvatske aerodrome gdje je situacija, kažu, više-manje uobičajena, samo su neki letovi otkazani. No pitanje je koliko će dugo biti takva situacija, i koliko ćemo dugo, recimo, sa zagrebačkog aerodroma moći letjeti do Londona za samo 30 eura.

'Nitko ne može predvidjeti što dalje'

Puni tank Airbusa A220, najkorištenijeg aviona Croatia Airlinesa, iznosi 17.400 kila, da ga se napuni danas košta 30 tisuća dolara, prije početka rata protiv Irana i blokade Hormuza pun bi bio za duplo manje. Ipak, iz Zagreba su zasad komplikacije samo prema Perzijskom zaljevu.

"Nemamo više letove za Dohu i imamo nešto smanjeni broj letova za Dubai, i to će vjerojatno utjecati na konačni rezultat, osobito u travnju i svibnju. Međutim, zasad nemamo neke najave dodatnih otkazivanja, a kako će stvari dalje teći, to nitko od nas ne može predvidjeti", kaže Lidia Capković Martinek, glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb.

Avioni, dakle, lete, ali problem je u zalihama goriva jer je Međunarodna agencija za energiju već upozorava da Europa ima kerozina za još samo šest tjedana. Stručnjaci pritom tumače da aviokompanije prodaju karte mjesecima unaprijed.

"To znači da bi one karte koje su prodane davno prije, s onim cijenama goriva, u ovom trenutku bile neprofitabilne, pa se ne bih iznenadio da neke kompanije ukinu letove, pa ih ponovno postave, ali po novim cijenama", smatra međunarodni konzultant za zračni promet Tonči Peović.

Skuplji letovi

Najviše su zasad skočile daleke destinacije, BBC recimo piše da je let iz Londona u Melbourne 76 posto skuplji nego lani, iz Hong Konga u London 72 posto. Neki izravni letovi su i tri puta skuplji. Ali, recimo, low-cost gigant Ryanair još nije dizao cijene.

"Nismo otkazali nikakve letove, mislimo da nam je opskrba sigurna i planiramo rasti kroz ovu krizu", poručio je predsjednik Uprave Ryanaira Michael O'Leary.

To je zato što je Ryanair jedna od kompanija koje rade hedging goriva, unaprijed ga kupuju po fiksnoj niskoj cijeni.

"Ryanair je tu najjači, on je ugovorio cijenu računajući da će cijena po barelu nafte biti oko 77 dolara, a sljedeće godine čak i niže od toga, bez obzira kakva bila burzovna cijena. Na te kompanije se cijena goriva neće toliko odnositi, koliko na one kompanije koje nemaju hedgeing goriva", ističe Tonči Peović.

Ali ako kriza potraje, pa i zaprijeti nestašica, cijene će rasti svima, od najvećih do najmanjih kompanija.

"Postoji li rizik da gorivo u Europi nestane, mislim da ne. Takav rizik ne postoji, nego je samo stvar cijene goriva. Što je veća cijena, to će manje ljudi putovati, i to će tako ići u krug", smatra Marko Cvijin, direktor zrakoplovne tvrtke Trade Air.

Danas tako možemo zaključiti da avioni nikad nisu više ovisili o brodovima koji blokirani čekaju otvaranje trenutačno najvažnijeg tjesnaca na svijetu.