Rekordi u zraku, problemi na zemlji: Croatia Airlines pod pritiskom cijena goriva

Croatia Airlines u prvom ovogodišnjem tromjesečju prevezao je više od 405 tisuća putnika, što je rekordni rezultat u povijesti nacionalne zrakoplovne kompanije, izvijestila je u četvrtak ta kompanija, napomenuvši međutim da će znatan skok cijena goriva imati utjecaj na njezine poslovne rezultate.

Broj prevezenih putnika je za 22 posto ili oko 74.000 putnika veći nego prethodne godine, istaknuli su u svom priopćenju. Naveli su i da ih je aktualna kriza izazvana ratom na Bliskom istoku i posljedično velikim rastom cijena mlaznog goriva zatekla u fazi snažnog operativnog rasta, odnosno u vrijeme kada provode najveći projekt u svojoj povijesti, zamjenu flote novim Airbus A220 zrakoplovima.

Croatia Airlines nastavlja s tim projektom, kao i prilagodbom operativnih i komercijalnih aktivnosti kako bi u što većoj mjeri ublažio pritiske na poslovanje u novonastalim okolnostima, obilježenima izraženom volatilnošću cijena energenata i složenim geopolitičkim kretanjima, poručuju.

"Gorivo pritom predstavlja jedan od najvećih operativnih troškova u zrakoplovnoj industriji, a recentni poremećaji na tržištu doveli su do značajnog rasta cijena. Nestabilnosti na energetskim tržištima izravno utječu na poslovanje svih avioprijevoznika, pa tako i Croatia Airlinesa, a očekuje se da će aktualna situacija imati utjecaj na poslovne rezultate u narednom razdoblju, kao što je slučaj u cijeloj globalnoj zrakoplovnoj industriji koja je izrazito ovisna o cijenama energenata te stabilnosti i sigurnosti međunarodnog okruženja", navode u svom priopćenju.

Inače, kompanija je prošle godine poslovala s poslovnim prihodima od 269,4 milijuna eura ili šest posto većima nego godinu ranije, dok je gubitak iz poslovanja dosegnuo je 36,3 milijuna eura i bio je i više nego dvostruko veći u odnosu na 2024. godinu.

Na kraju 2025. godine Croatia Airlines raspolagao je s operativnom flotom od 16 zrakoplova: četiri zrakoplova Airbus A319, jedan zrakoplov Airbus A320, četiri zrakoplova Q400 te sedam novih zrakoplova Airbus A220.

